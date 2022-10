Tres puntazos para el Mérida

Trabajado y valioso triunfo (1-2) de un Mérida que en su visita a tierras viguesas consiguió remontar el tanto inicial conseguido por el Celta B y, no sin esfuerzo, sumar los tres puntos en juego. El partido fue bonito de presenciar ya que se jugó a un ritmo muy alto y se vieron detalles de mucha calidad, pero también muy interesante en lo táctico pues los conceptos de Claudio Giráldez y Juanma Barrero no pueden ser más distantes, aunque en ambos casos con clara vocación de buscar la victoria.

El partido dio comienzo a buen ritmo, con el césped en muy buenas condiciones y una primera tarjeta amarilla al local Damián en el primer minuto de juego. Pronto quedó patente sobre el tapete los muy diferentes estilos de juego, con los gallegos tratando de acaparar la pelota y los extremeños cómodos sin tenerla y a la espera de montar el contra golpe. Pero pocas cosas se pudieron observar porque en el minuto cinco el once de Claudio Giráldez tocaba y tocaba hasta terminar la jugada en el costado izquierdo con un Martín Calderón que la pone tocada por abajo al punto de penalti para la llegada en carrera de Raúl Blanco que aprovecha la pantalla creada por su compañero Lautaro y su marca para definir de primeras ante un Javi Montoya sin opciones de evitar el tanto.

Y casi nada cambió en lo táctico, aunque el Mérida sí adelantó algo más su presión. Pero quien siguió mandando y teniendo la posesión fue el filial celeste. El primer acercamiento visitante llegó en el 9´ con un intento de Pipe desde la esquina del área grande, pero su buen disparo tocó en Medrano perdiendo potencia.

Entre medías de todo eso lo que pasó es que el Celta B siguió teniendo más pelota, pero en todo caso con el correr del reloj cada vez menos y sobre todo sin manejarla tanto tiempo en terreno de juego emeritense. El empuje de los extremeños y el gol recibido habían hecho que el filial celeste reculara y al filo de la media hora el exceltiña Álvaro Ramón recibía en el pico izquierdo del área grande y soltaba un disparo raso no demasiado duro que cruzó las dos áreas sin que nadie la tocara hasta alojarse en las redes enganchado a la cepa del palo largo.

Presión

Tras el empate y vista la relativa facilidad con la que habían hecho daño a su rival, el Celta B ha encajado goles en todas las jornadas, los de Juanma Barrero anclaron su presión en campo contrario y siguieron disputando ahí el resto de la primera parte. Con pocos pases y casi siempre al primer toque y verticales, el Mérida tensionó los nervios de un joven once que volvería a coger aire en los últimos 5 minutos, cuando recobró su estilo y volvió a encerrar a los romanos a base de toque.

No especuló el Mérida en el reinicio y salió fuerte y concentrado, evitando que a su rival le diera tiempo a pensar con la pelota en su poder e incluso obligándolo a sacarla en largo. Así, en el 50´ botó un córner que tras un rechace le cae en la frontal a un Meléndez que engancha un obús directo a la escuadra que sacó un valeroso Sergio Barcia con la cabeza tras un gran salto. Un chut con marchamo de gol y tan potente que Barcia quedó conmocionado.

Ahora el Celta B estaba tan agobiado que el entrenador local Claudio Giráldez realizó un triple cambio cinco minutos más tarde. Y algo cambió, porque de seguido los celeste recuperaron la pelota y a los tres minutos el recién ingresado Miguel Rodríguez exigió lo máximo a un Javi Montoya que felino rechazó abajó el peligroso disparo. La repentina igualdad, ya que el Mérida no rebajaba su presión, que Juanma Barrero actuará metiendo dos hombres de refresco en la zona de ataque; pero las siguientes ocasiones también serían locales. En el 65´ cuando desde dentro del área algo escorado Miguel Rodríguez disparaba cruzado rozando el palo y en el 70´ cuando el remate desde muy cerca de Miguel Rodríguez no pudo superar a su marca, que rechazó a la esquina. Sin embargo los extremeños no aflojaban y con el partido más bonito que nunca, en el 71, el Mérida se inventaba una de sus vertiginosas transiciones tras robo y Pipe se la cedía a un Larrubia que la colocaba al punto de penalti para la llegada en carrera de Nando Copete, que no perdonó.

Como era de esperar, agotando también sus cambios, a partir de ahí el filial tomó riesgos en busca del empate y buscó empotrar a su rival en el área a base de buena circulación. Algo que consiguió y a lo que pudo sacar premió, porque a falta de diez minutos tuvo una doble ocasión que primero acabó en el palo y después en la red, pero en ambas aparecía un Pablo Durán pisando la línea de gol y al final el gol fue anulado no se sabe si por fuera de juego de Durán o por estorbar bajo palos a Javi Montoya en el segundo remate. La decisión arbitral encrespó a la grada y aportó un plus de emotividad a un duelo ya de por sí interesante que terminaría con el filial volcado y el Mérida achicando.