El Cáceres, a redimirse en Oviedo

No es Pumarín una cancha donde el Cáceres Patrimonio de la Humanidad haya conseguido muchas alegrías, pero este martes espera redimirse allí del mal partido del pasado viernes. El conjunto verdinegro se ha montado por primera vez en el autobús esta temporada para enfrentarse este martes al Alimerka Oviedo (20.30 horas), un equipo que, como el extremeño, no tiene buen recuerdo del estreno liguero, en el que encajó su derrota más abultada en la LEB Oro (88-42 ante Albacete).

Pero más que fijarse en lo que hiciera el rival (muy mermado por las lesiones), el Cáceres debe mirarse a sí mismo. Es un equipo en construcción, al que han llegado dos jugadores nuevos en cinco días. Uno, el noruego Bouna Ndiaye ya jugó ante el Almansa (dos puntos, un balón robado); el otro, el francés Alioune Tew, se anunció el sábado por la noche y entrenó por primera vez junto al resto de la plantilla el domingo.

«La predisposición de los dos es increíble», dice el técnico Roberto Blanco, que se detiene en el galo, un pívot con contrato temporal (misma situación del noruego) «con unas características tan específicas y tan claras que se ha adaptado súper bien a los sistemas. La sensación es que viene con muchas ganas, con mucha ilusión». Alioune Tew cubre la ausencia de Markus Kennedy, al que se sigue esperando en Cáceres. «La información que tengo es que vendrá en los próximos días». No descarta el preparador placentino que ambos jugadores acaben quedándose. «Un equipo de LEB Oro, para ser competitivo, debe tener dos o tres interiores. Si no es así, no compites. Tener a Ali y saber que va a llegar Markus lo que hace es proteger lo que tenemos y el buen trabajo que se está haciendo».

Bouna Ndiaye cubre la baja por lesión de Carlos Toledo. Recuperado está ya Pablo Sánchez, que ha empezado a entrenar con el grupo, aunque Blanco habla de no precipitarse. «Si hemos aguantado hasta ahora...». Y duda para enfrentarse al Oviedo es «por cuestiones personales» Kaspars Vecvagars.

Mejorar los errores

El Oviedo, dice Blanco, será una buena piedra de toque para comprobar si la plantilla del Cáceres ha comprendido «lo que se espera en cuanto a la filosofía de juego, en cuanto a la idea, lo que queremos proponer», explica. Ante el Almansa, añade, se cometieron muchos «errores de sistema, de ejecución y de timing de movimientos». Pero los fallos fueron tan claros que ha sido fácil identificarlos y trabajar en ellos. «Hemos ido muy rápido a lo conciso».

No ha tenido el Cáceres mucho tiempo para lamerse las heridas del Almansa. Apenas tres sesiones de entrenamiento, la última este mismo martes en Oviedo, y eso cree Blanco que está bien. «El equipo tiene muchas ganas de demostrar que lo del otro día fue un mal partido de un equipo que está en proceso de construcción».

También herido está el Oviedo, que tenía muchas bajas para el partido del viernes y puede que no recupere a todos para este martes, dice su entrenador, Trifón Poch. Además, tiene la duda de Craig LeCesne, que tiene una lesión en el pie que lleva días arrastrando. «A pesar de que la situación es muy difícil lo que está claro es que no podemos acabar con 42 puntos, así no se gana ni al minibasket», apuntó el técnico, que recordó la necesidad de hacerse fuertes en casa, una circunstancia que el Cáceres evitar al menos en esta jornada dos de la LEB Oro.