Pablo Laso enseña su "corazón de baloncesto" en Cáceres

Coloquial, directo, sencillo, brillante, divertido, legendario. Pablo Laso se metió en el bolsillo a los asistentes al Clinic Federación Extremeña de Baloncesto, que tuvo lugar este miércoles en el hotel Extremadura de Cáceres. Acompañado por Porfi Fisac, el laureado entrenador del Real Madrid durante la última década, hasta que este verano el club prescindió de él alegando motivos médicos, habló durante casi hora y media a un público formado en su mayor parte por entrenadores de la comunidad.

Lo mejor de su disertación es que no fue excesivamente técnica, sino más bien práctica, basada en la experiencia de tantos años ganando títulos en la ‘casa blanca’. Puso numerosos ejemplos de jugadores con los que ha trabajado para ilustrar su visión de cómo se debe manejar el trabajo tanto en la pista como en el propio vestuario. Con un lenguaje en ocasiones crudo, en ningún momento se dio importancia, dejando el protagonismo a los jugadores, los que al fin y al cabo plasman el baloncesto que los técnicos diseñan.

Referencias cacereñas

Laso empezó hablando de su experiencia como jugador del Cáceres CB en la segunda mitad de la temporada 97-98, cuando fue fichado por Manel Comas procedente del Real para liderar la reacción del equipo, que estaba en las últimas posiciones de la clasificación y terminaría disputando los ‘playoffs’ de permanencia ante el Ourense. «Era una situación difícil, pero la acabamos salvando», recordó, poniendo de manifiesto que se encontró «muy a gusto» en la ciudad. También hizo referencia a un exjugador del actual Cáceres que él entrenó en su momento, Jorge Sanz, y a otro que sigue en el equipo, Julen Olaizola (lo tuvo bajo sus órdenes en la selección vasca). Elogió a ambos como conocedores del rol que deben ocupar en un entramado colectivo.

Laso aludió a los títulos conseguidos con el Real Madrid poniendo el foco en la comunicación con los profesionales a los que tuvo a sus órdenes y su talento. Especialmente cariñoso estuvo con Rudy Fernández. Contó muchas anécdotas, con Luka Doncic como principal ejemplo de lo que hay que hacer para triunfar en las pistas. También halagó el trabajo de Sergio Scariolo como seleccionador nacional tras el reciente oro en el Eurobasket, sobre todo escogiendo a Alberto Díaz como sustituyo de Sergio Llull. Todo bajo una óptica de cómo debe un entrenador de formación manejar su trabajo en el día a día.

De lo que no habló fue de su polémica salida del Madrid ni de sus problemas cardíacos. Un infarto no le permitió estar en el banquillo durante gran parte de los últimos ‘playoffs’ de la Liga Endesa, que terminaría ganando su equipo, pero asegura estar completamente recuperado. Está dispuesto a escuchar ofertas porque su pasión por el baloncesto no se ha apagado en absoluto, como demostró una y otra vez ante un auditorio entregado.

Muchos notables del baloncesto extremeño estuvieron en el repleto salón, como los entrenadores ‘Rula’ Pérez (Miralvalle), Jacinto Carbajal (Torta del Casar), Mario Segalás (Unión Baloncesto) y Mario Madejón (impulsando ahora un nuevo club llamado Cáceres Sportmaking Basket), así como el agente Óscar González y los también exjugadores Juan Sanguino, Félix Ortiz y Felipe Conejero.

Cerró el clinic el presidente de la Federación Extremeña, Martín Fariñas, que reconoció abiertamente que el baloncesto actual cada vez le«gusta cada vez menos», entre otros aspectos por la creciente propensión de los pívots a lanzar triples.

Un último apunte que agradó especialmente a la organización y que permitió que la inscripción fuese muy barata: Laso no cobró ni un euro por su vertiginoso viaje a Cáceres de ida y vuelta en apenas unas horas. Este jueves celebrará su 55 cumpleaños.