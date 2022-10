Pocos sabrán que, incluso antes de que el nuevo Club Deportivo Extremadura pusiera una firma en sus estatutos de creación, el que iba a ser su primer goleador ya dibujaba en su cabeza cómo sería marcar goles en el Francisco de la Hera. «Yo reconozco que le dije a la gente que podía fundar un club o que sabía algo, que yo era el primero en ir a entrenar si decidían contar conmigo. Yo sé que puedo estar en Tercera, pero a mí la categoría, sinceramente, me daba igual si estaba la opción de jugar en el Extremadura. Eso era lo primero».

El delantero almendralejense es un enamorado del Extremadura. «Desde los tres años, mi padre me llevaba al fútbol. Yo no miro si es CF, UD o CD. Sé que es el Extremadura, el que le gusta a la gente, y con eso me vale».

Leandro es protagonista al convertirse tras cuatro partidos del equipo en pichichi de la categoría con siete goles. Entre él y su hermano Alberto han logrado más del 45% de los goles del equipo en estos cuatro primeros partidos.

Disfruta y sabe que Almendralejo también lo hace. «Es muy especial cuando sales al campo y ves a toda esa gente en el Francisco de la Hera. Sinceramente, creo que mis compañeros que vienen de fuera también lo disfrutan».

El Extremadura, que descansa esta semana por parón en la competición, lidera el grupo V de la Segunda Extremeña con cuatro victorias en cuatro partidos. Jugará el próximo fin de semana en casa ante el Bienvenida, el domingo a las 12.00 horas. En el último partido hubo 2.400 espectadores en las gradas del estadio. La ilusión ha vuelto en Almendralejo.