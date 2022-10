El Cáceres cree que Markus Kennedy llegará el domingo

Sabido es hace tiempo que Roberto Blanco ejerce como portavoz extraoficial del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Este viernes lo volvió a demostrar cuando ofreció por primera vez una fecha exacta para la llegada de Markus Kennedy, un fichaje anunciado el 28 de septiembre y que todavía no se ha dejado ver por Cáceres. Resulta que, según le han dicho al entrenador la última vez que preguntó por el asunto, el pívot norteamericano estará en la ciudad en el transcurso del domingo.

Kennedy, que apenas ha jugado partidos oficiales en los últimos tres años, alegó «un problema personal grave» --según el director general deportivo, Alberto Blanco-- para no incorporarse en la fecha en principio pactada. El club decidió ser comprensivo con él y asumir que no estaría en las primeras jornadas ligueras. Ha tenido la ocasión de romper el contrato, pero ha optado por tener paciencia.

Blanco trata de no mostrar impaciencia al respecto. «Ayer [por el jueves] fue la última vez que pregunté por él. Intento si no está aquí no preocuparme. La última información es que esperamos a que llegue el domingo. Cuando venga, trabajaremos con él y me preocuparé con él. Si no está aquí, no», dijo.

Así pues, al menos en teoría Kennedy llegará horas después de que sus compañeros se enfrenten al HLA Alicante (12.00, Multiusos) en el tercer partido liguero. Por ahora, su sustituto temporal, Alioune Tew, va encajando bien, según Blanco. «Es un jugador con mucha energía, defensor. Buen bloquedor y continuador. Es un chico introvertido, pero muy buen compañero. Nos da una posición que no tenemos y una capacidad atlética que no tenemos. Hay diferencia con y sin él en pista», dice su entrenador.