El Cáceres Patrimonio trata de ganar tiempo ante el HLA Alicante

En este Cáceres ‘de entreguerras’ es un partido de doble filo el que vive en el Multiusos frente al HLA Alicante (12.00 horas). Si lo gana será un alegrón en cierto modo inesperado, porque la plantilla entre bajas y más cuestiones está cogida con alfileres. Y si pierde, el pesimismo que se consiguió enterrar hace unos días venciendo en la pista del Alimerka Oviedo (68-71) será muy fácil que vuelva a surgir.

Se trata de ganar tiempo hasta que Markus Kennedy --o cualquier pívot con la etiqueta de titular-- se incorpore y los lesionados vayan entrando. En ese sentido, se podría producir el debut de Pablo Sánchez, que ha entrenado con sus compañeros en los últimos días. Cualquier ayuda es buena en un vestuario escaso de recursos y que intenta adaptar lo antes posible a los temporeros Alioune Tew y Bouna Ndiaye. Este último, para prolongar la racha de desgracias que arrastra el equipo en las últimas semanas, sufre un leve esguince que no le impedirá jugar.

Como es habitual, Roberto Blanco mostró el viernes un semblante optimista. «Tenemos otro reto por delante para competir en casa, con muchas ganas de resarcirnos del mal sabor de boca del primer partido contra Almansa. Estamos intentando ensamblar las piezas, que todo el mundo esté metido, convencido, que crea en lo que se está trabajando», comentó el entrenador, que se refirió al HLA Alicante como «un gran equipo, obviamente construido para optar al ‘playoff’, con jugadores de mucha calidad y experiencia en la liga. Otros no son tan conocidos, pero están dando un rendimiento muy alto». Mencionó especialmente al base internacional islandés Aegir Steinarsson, el tirador lituano Osvaldas Matiulionis, otro anotador nato como Delaney Blaylock y el juego interior que forman Sasa Borovnjak, Edu Gatell y Sean McDonell. «El equipo está construido con un sentido claro en cuanto a defensa y anotación», sentenció.

Sobre los suyos, señaló que «poco a poco vamos mejorando, con la confianza que da ver a la gente metida», aunque no ha habido demasiado tiempo para entrenar con tres partidos en nueve días. «Cuando vas acoplando piezas, no trabajas como tú quieres exactamente. Los detalles hay que irlos adquiriendo con los nuevos. Me apetece tener una semana larga para poder centrarme, no ser tan básico en los entrenamientos», explicó.

Sí pidió «bajar un poquito el nivel de tensión porque quedan 32 jornadas». «Hay cosas que se han hecho mejor y cosas que se han hecho peor. Trabajar se estaba trabajando más que nunca, creo. Es cierto que una derrota en Oviedo hubiese sido dura, pero más que nada por la imagen que estábamos dando, que no era buena», añadió. Dijo que comprender que «es normal que la gente se cabree y piense que esto es un desastre». Pero aseguró que entiende «que la gente se preocupe». Pidió tiempo, justo lo que menos ha tenido, y «confianza en nuestro trabajo y en pensar que este equipo va a seguir creciendo».