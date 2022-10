El Al-Qázeres, a prolongar la alegría cosechada ante el Canoe

Culmina el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura una intensa semana de tres partidos en ocho días recibiendo a La Cordá de Paterna NB (18.00 horas). Las inmejorables sensaciones ofrecidas el miércoles en el partido disputado en la pista del Real Canoe (61-70) son la inspiración para lograr una nueva victoria que sitúe al equipo en la zona alta de la Liga Femenina Challenge.

«Llegamos con la moral alta después del buen partido del otro día, pero sabemos que esto no para. Igual que el otro día decíamos que no nos podíamos poner muy tristes porque enseguida llegaba otro partido, ahora tampoco debemos estar eufóricas», resumió Jesús Sánchez. El entrenador del Al-Qázeres definió al Paterna, filial del Valencia Basket, como un rival «con mucho talento y futuro en el basket nacional. No nos lo van a poner fácil, pero ojalá lo que pasó ante el Canoe nos sirva para salir más fuertes».

Según destacó, el rival tiene jugadoras «que forman parte del primer equipo a todos los efectos». No le faltan veteranas como Iciar Germán y Clara Ché, «las que marcan el ritmo».

Respecto al cambio experimentado entre el partido ante el Milar Córdoba --clara derrota por 78-54--y el del miércoles, lo asignó a la «mayor energía» que emplearon jugadoras. «También supimos agarrarnos al partido porque ellas empezaron muy bien. En su primer parcial pudimos empezar a ver algún fantasma, pero reaccionamos bien. En Córdoba quisimos, pero no pudimos. Espero que en casa, sabiendo la importancia que tienen partidos así, seamos un equipo con buena actividad». Durante la semana ha dosificado los entrenamientos teniendo en cuenta la acumulación de minutos. Tiene a toda su plantilla disponible exceptuando a Laura Chahrour, baja permanente.