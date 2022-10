Carlo Ancelotti compareció en la rueda de prensa previa al clásico que le enfrentará al Barcelona este domingo en el Santiago Bernabéu (16:15 horas). El técnico italiano comenzó analizando la dimensión de este primer duelo de la temporada ante los azulgrana: "No he puesto ningún vídeo del año pasado a los jugadores porque conocen bien al rival porque el partido del año pasado no va a afectar porque es otra temporada y otro partido. Tenemos la ilusión de jugar este primer clásico, un partido que todo el mundo va a ver. No es un partido a vida o muerte porque llega muy pronto. Es especial, pero la temporada es muy larga".

Sin inventos Preguntado por el precedente del año pasado, en el que probó con Modric de 9 falso y salió goleado por los de Xavi, Carletto respondió con su naturalidad habitual: "No quiero inventar porque nunca he inventado. En el fútbol no hay nada que inventar porque está todo inventado hace mucho. El año pasado intenté inventar ante el Barça y me dieron un palo. Quiero un equipo que tenga claro en el campo lo que debe hacer en cada momento del partido. Es un rival de alto nivel y debemos atacar bien y defender bien. Solo así se ganan partidos y títulos". Sobre el momento de juego del Barça, que llega de empatar con el Inter y quedar casi eliminado de la Champions, el italiano no se cree el bache que atraviesa: "Es un equipo que desde el principio lo ha hecho muy bien en la Liga. Han sido espectaculares. No sé cómo le ha afectado lo del miércoles ante el Inter. Jugamos diferente al Inter, pero lo que ha mostrado el Inter en el partido es valentía y ha sido muy eficaz arriba. No creo que nos ayude porque es un partido distinto. El Barcelona es un equipo que tiene recursos para hacer una gran temporada". 🎭 pic.twitter.com/i7AWg26ClP — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 15 de octubre de 2022 Preguntado por el estilo del juego del Barça frente a un Real Madrid más pragmático en su forma de desplegarse, Ancelotti volvió a insistir en su forma de entender el juego: "La historia del Barça habla claro de que apuestan por un estilo y tengo todo el respeto por esto. Es una idea de fútbol que les ha dado éxito. La idea que tienen otros clubes es distinta. Yo creo que tener un solo estilo para mi no es lo más indicado porque a veces los jugadores cambian y lo más importante es tener al jugador cómodo con el estilo que juega". Finalmente, el técnico descartó a Courtois, del que dijo "está bastante bien, pero no está cómodo y ha entrenado poco. Para este partido está descartado", y advirtió haber visto "mejor a Benzema esta semana porque ha mejorado mucho su condición física".