Un derbi para dirigirse hacia la puerta grande o la enfermería

Resultaría casi temerario hablar de finales a mitad de octubre en una temporada, pero desde luego el partido que disputan este domingo (12.00 horas) en el municipal Emilio Macarro los equipos de Montijo y Don Benito tiene todos los ingredientes de eso y más. Sobre todo, si uno mira la clasificación y desmenuza los números de unos y otros. El Montijo, que vendió durante todo el verano que pelear por el ascenso era el objetivo, no termina de arrancar y lleva varias remontadas en contra. El Don Benito, pero. Ni ha ganado ni ha marcado un gol en seis partidos. El panorama es desolador y hoy se cruzan ambos en un partido donde el que pierda será casi más protagonista que el vendedor. Cosas del fútbol.

Necesita y reaccionar un Montijo tocado en lo anímico tras las dos últimas remontadas sufridas en contra fuera de casa. Marrero los ha tratado de motivar y desde el club se ha vendido el concepto de ‘resiliencia’ por los cuatro costados.

No obstante, las soluciones tienen que llegar en el verde, no en las redes, y por eso el club se ha movido en firmar a Ángel Bernabé, que podría debutar este domingo como titular bajo palos. Marrero ya dispone de Tienza y esa será la gran duda a despejar. Además, Luis Madrigal es duda hasta última hora.

Más necesitado

Gestionar la ansiedad por ganar será la principal tarea de un Deportivo Don Benito con pobres guarismos. El técnico Roberto Aguirre, optimista por naturaleza, continúa mostrando una fe ciega en sus jugadores de cara a este partido.

«Al margen de lo futbolístico está claro que están en una situación en la que no consiguen salir de ahí abajo y vienen de resultados en los que van a favor y luego se les escapan, pero tenemos que estar centrados en nosotros mismos», reconocía el técnico rojiblanco en la previa del choque de este domingo, quien agregó que el Montijo es un jugadores «de sobra conocidos en la categoría», poniendo como ejemplo a un viejo conocido como Abraham Pozo.

Un Aguirre que no esconde que están necesitados de conseguir de una vez por todas un triunfo para «reivindicar nuestras opciones y demostrar que la clasificación no es un reflejo de lo que somos». El asturiano señaló que la derrota ante el Coria le permitió también extraer algunas lecturas positivas, aunque reconoce que a su juicio su equipo lo pudo haber hecho mejor en el apartado de la finalización. Aún así, cree que deben mantener la mentalidad que les lleve a tomar decisiones acertadas durante el partido y no estresarse por la situación.

En el apartado de bajas, el técnico del cuadro dombenitense podrá contar con toda la plantilla a excepción de Álvaro García, que fue expulsado ante el Coria. Así, Fran Pérez parte con ventaja para entrar en su lugar y ser titular. También Pablo Rodríguez y Álex Herrera, recuperados de sus problemas físicos, podrían partir de inicio.

Montijo: Bernabé; Pedro Toro, Gabri, Akapo, Gideon, Julio Rodao, Yeray, Barragán, Abraham Pozo, Cristo Medina, Raíllo.

Don Benito: Dani Simón; Trinidad, Rafael Ortiz, Lolo Pavón, Álex Herrera, Carlos López, Espinar, Santana, Fran Pérez, Pablo Rodríguez, Josué.

Árbitro: Pablo Asensio Pérez (extremeño)

Estadio: Emilio Macarro.

Hora: 12.00