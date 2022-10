Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció tras la victoria blanca en el Clásico contra el Barcelona (3-1). El técnico italiano, ganador desde la pizarra en el duelo con Xavi, comenzó señalando las claves del triunfo. "Contra este tipo de equipos tienes que hacer un partido completo y lo hemos hecho. El Real Madrid estuvo bien en el campo, con o sin balón. El principio fue bueno. Nos adelantamos pronto y lo controlamos bien en la segunda parte".

A continuación, analizó la labor defensiva del equipo blanco. "Con Lewandowski no había un marcaje preparado, pero sí que Militao tenía la misión de pararle. Contra De Jong y Pedri lo hemos hecho bien, utilizando a Kroos y Tchouaméni". Otro de los puntos que tocó el entrenador madridista fueron los jugadores que salieron desde el banquillo: "Los cinco cambios te ayudan mucho. Hay muchos futbolistas que merecen la pena estar en el once titular. El tipo de partido era de energía para meter a Valverde y, si las cosas no salían bien, estaban Valverde y Camavinga".

Ancelotti defendió, asimismo, el planteamiento del encuentro: "La temporada pasada inventé algo, pero en este partido intenté no inventar y poner a los jugadores en su sitio. El trabajo de Modric ha sido espectacular. Ha ayudado mucho al equipo". Hizo así alusión al 0-4 de la pasada temporada, un 'borrón' en la cuenta del italiano, enmendado en el clásico de este año, donde los extremos del Barça Dembélé y Raphinha, estuvieron completamente anulados. El técnico madridista ejerció su labor con mucha intensidad durante todo el encuentro, corrigiendo las posiciones de jugadores como Vinicius y dando el equilibrio necesario a los suyos en todo momento.

"Tres puntos más"

El ganador del duelo de máxima rivalidad enfatizó el papel de Valverde y Kroos: "Han hecho algo muy bueno, de distinta manera. El alemán ha estado fuerte y defensivo, algo que, por sus características, a veces no tiene. El uruguayo se está acostumbrando a jugar en esta posición. Llega mucho más a la portería rival. Tiene un talento espectacular". Sobre una posible retirada del alemán, Carletto dijo: "Él ya sabe lo que pensamos. No necesitamos empujarle. Le gusta tanto el Real Madrid... Cualquier decisión que tome, nosotros seremos felices". Mismas buenas palabras para Tchouaméni, del que destacó "su calidad", pero sobre todo su "personalidad y carácter".

Ancelotti quiso quitarle peso al triunfo en su marco emotivo: "Son tres puntos más que le quitamos a un rival directo. La temporada es muy larga. Obviamente estamos contentos, pero nada más". El entrenador italiano aseguró que su equipo apretó el acelerador hasta el final, "la idea era cambiar un poco antes, el partido estaba controlado, pero no quería mudar la dinámica que el encuentro tenía. Atrás no hemos sufrido mucho".

Además, habló de Benzema, que, con toda seguridad será proclamado este lunes con el Balón de Oro: "Mañana le felicitaremos. Es un galardón de todos". Finalmente, el técnico del líder de LaLiga habló de la sinergia con la afición del Bernabéu. El equipo celebró con la grada el triunfo, "estamos más unidos que nunca después de lo del año pasado". Relato pragmático, como su planteamiento. Carletto No necesita añadir más allá de los resultados.