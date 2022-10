El Cáceres peca de inconsistencia

72 - HLA Alicante: Osvaldas Matulionis (0), Aegir Steinarsson (6), Delaney Blaylock (15), Sean McDonnell (12), Sasa Borovnjak (19) --cinco inicial--, Guillem Arcos (1), Adrián Chapela (6), Arnau Parrado (9), Edu Gatell (2), Sysvester Berg (2).

La corriente positiva que llevó al Cáceres Patrimonio a ganar el pasado martes en Oviedo se esfumó a las primeras de cambio. Los verdinegros siguen sin triunfar en el Multiusos, donde este domingo cedieron ante un HLA Alicante (65-72) más práctico, más hecho, con más continuidad, con menos altibajos.

Que el Cáceres está en construcción es obvio. Le falta un pívot, esa pieza que marque las diferencias, que ayude a crecer a todo el conjunto. El elegido es Markus Kennedy, cuya llegada se espera como agua de mayo.

El Cáceres que se midió al Alicante no fue el que cedió ante el Almansa. Tampoco el que ganó en los últimos minutos al Oviedo. Quizás fue mejor en su conjunto, pero le falta consistencia. Tuvo momentos de buen juego. Desde la defensa creció, pero en esa misma labor de parar al conjunto alicantino se le escapó el partido. Dominó el marcador desde el segundo cuarto, pero la gloria se fue en los tres últimos minutos.

Se empezó a un ritmo alto, con intercambio de canastas entre dos equipos más preocupados de encestar que de defender, sobre todo en el lado del Cáceres, que permitía a Alicante sumar muy rápidamente.

La clave estaba en la defensa y el primero en verlo fue el conjunto levantino, que mediado el cuarto empezó a distanciarse en el marcador (7-12), aunque tres tiros libres de Vecvagars mantenían a los verdinegros a solo una canasta (10-12). Fueron esos los mejores minutos del Alicante, que logró su máxima renta (10-17) hasta que Roberto Blanco paró el partido para poner las cosas en orden.

Subió un punto, o dos, el Cáceres su intensidad defensiva y con dos triples seguidos, el segundo de Juan Santos (¡cómo celebra la grada cada acción del canterano ya profesional!), redujo la diferencia al mínimo (16-17) y con ella cerraron los diez primeros minutos tras una canasta para cada uno (18-19) y un fallo de esos grotescos, en este caso de Olaizola tras una asistencia de esas para ver repetida en muchas ocasiones, que impidió a los verdinegros irse por delante.

El Cáceres frenó en secó al Alicante en el segundo cuarto. Más de cinco minutos tardaron en anotar su primera canasta los de Rafa Monclova, aunque los locales no fueron capaces de sacar demasiada ventaja de esa circunstancia (25-21). Sí lo hicieron después, cuando los levantinos volvían a dominar en el marcador (25-26).

Faltaban tres minutos para el descanso y el Cáceres se convirtió entonces en una maquinaria perfecta. O casi, porque le seguía costando anotar. Pero lo compensaba dominando el rebote (21 en los dos primeros cuartos, 14 bajo la canasta del Alicante, que capturó 10), lo que le permitió irse al descanso 11 arriba (37-26), la máxima distancia que se había visto hasta el momento.

Desaparecidos tras el descanso

A toda prisa comenzó el tercer parcial. Eso le fue mejor al Alicante, que se situó a un punto (41-40) antes de que Blanco parara un partido con un tiempo muerto. Surtió efecto y el parcial positivo, 8-0, fue ahora para el Cáceres (49-40). En ese momento debutó el joven base Pablo Sánchez, al menos una buena noticia para los verdinegros, que iniciaron los últimos diez minutos 7 arriba tras un triple de Lafuente (52-45).

Pero al Cáceres ya no estaba. Demasiados balones perdidos (18 en todo el partido) permitieron al Alicante igualar a falta de 3.16 para el final (62-62). Un triple de Parrado les ponía por delante 30 segundos después (62-65) y ahí el equipo local ya no supo reaccionar, aunque tuvo el empate en un triple que no acertó Dani Rodríguez, que acabó con molestias. Los últimos segundos, con una técnica y una antideportiva, eran solo la muestra de la desesperación del equipo.