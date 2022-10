El atletismo extremeño reconoce a los mejores del 2021

Tras varios años sin poder celebrarse, la Federación Extremeña de Atletismo ha recuperado su gala para premiar a los mejores del año, en este caso los del 2021. La cita se celebró el pasado sábado en Montijo, donde también se estaba desarrollando la I Jornada Mujer y Atletismo.

Los mejores del 2021 fueron elegidos por todos los deportistas con licencia y no se conocieron hasta el mismo día de la gala. Álvaro Martín (bicampeón de Europa de 20 kilómetros marcha) y la velocista Matilde Pineda fueron elegidos como mejores atletas absolutos, mientras que David García Zurita y Laura Orantos lo fueron en categorías menores. En máster los elegidos fueron Marta Carballo y Juan Palma.

También se premió al mejor club, que recayó en el Capex (Club Atletismo Perceiana), que en el 2021 consiguió llevar su equipo masculino a la máxima categoría (División de Honor), logrando en este 2022 la permanencia. Los mejores entrenadores fueron Antonio Fuentes y Remedios Márquez, mientras que los jueces elegidos fueron Marta Carballo y Juan Diego Zamora.

Hubo más reconocimientos. Los primeros premios de la gala, presentada por el periodista Álex Carpallo, fueron dirigidos a los campeones de la Liga de Cross 2021: sub-14, Julia Conde e Ignacio Criado, ambos del Arte Físico; sub-16, María Elena Gordillo (CA Almendralejo) y Roberto Ambrosio (Arte Físico); sub-18, Naykare Rodríguez y Sergio Espino, los dos del Capex; sub-20, Emma Almendro (CA Plasencia) y Alberto Majuelo (At. Don Benito); sub-23, María Abad (CA Badajoz) y Alberto González (Mitreo); máster A, Macarena Muñoz (At. Don Benito) y Francisco Javier Canelada (Capex); máster B, Montaña Martín (Arte Físico) y Diego Lara (Arte Físico); y absolutos, Noelia Muñoz (At. Don Benito) y Jorge González (Capex).

Menciones especiales

Por otro lado, fueron otorgados con una mención todos aquellos atletas, jueces, entrenadores y clubs que consiguieron ascensos o medallas a nivel nacional, así como internacionalidades y récords de Extremadura. Estas menciones otorgaban un diploma a cada mérito destacando los internacionales en los Juegos Olímpicos de Tokio, que tuvieron una mención especial, donde se les entregó un diploma y una insignia de la FAEX (Federación Extremeña de Atletismo).

Los mencionados fueron Laura Orantos, Samira Zarhoul, Álvaro Martín, Javier Cienfuegos, Carlos Gazapo, María Mercedes Pila, Juan Palma, Óscar Gaitán, David Barroso, Andrés Cortés, Tijan Keita, Raúl Gragera, Héctor García, Marta Cepeda, Jorge Hernández, David García, Daniel López, José Calderón, Houssame Benabbou, Miguel Periáñez, Laura Randos, Isabel Espel, José Muños, Jesús Antonio Núñez, Macarena Uriol y el equipo de cros sub-16 del Club Atletismo Plasencia por medallas en campeonatos naciones.

También se reconoció el trabajo de los entrenadores Juan Antonio Sánchez, Alejandro Carranza, Felipe Boluda, Pedro Talavera, Antonio Fuentes, José Ángel Rama, Jesús Antonio Núñez, Manuel Núñez y Luis Carretero.

Por último hubo menciones especiales para los jueces que en el 2021 ascendieron a internacionales: Juan Diego Zamora, Álvaro Lechón, Carlos Sellers, Marta Carballo, Guadalupe Rangel y María Isabel García.