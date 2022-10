La copa de todo un pueblo

Pasear estos días por la localidad de Santa Amalia es empaparse de la ilusión que desprende el fútbol. Los más pequeños, ataviados con la indumentaria del equipo de fútbol de la localidad, juegan en el pabellón juegan en el pabellón municipal a unas horas de un partido crucial. Otros, más mayores, no pierden detalle de los últimos preparativos en el municipal amaliense para lucir sus mejores galas en apenas unas horas. Y es que esta pequeña localidad de poco menos de 4.000 habitantes vivirá mañana miércoles la cita más importante de su historia recibiendo en la fase previa de la Copa del Rey al Universitario FC de Las Palmas.

Ilusionados con el partido

Su entrenador es Manu Agudo, un apasionado del mundo de los banquillos al que esta oportunidad no le ha caído del cielo, sino más bien todo lo contrario. Él se define como un obrero del fútbol y a sus espaldas arrastra ya experiencia en equipos como el Santa Teresa y Córdoba femenino de Segunda División o el Gimnástico Don Benito, entre otros equipos. Sin embargo, al igual que muchos de sus futbolistas, siente que está ante el partido de su vida. «Es para dar gracias al fútbol por generar esta ilusión y unión en todo un pueblo. Es algo para lo que trabajamos día a día y estoy seguro de que estaremos a la altura del escenario», dice al tiempo que comenta cómo está preparando el partido ante el conjunto canario. «Yo este partido lo preparo igual que cualquier otro, es decir, con respeto, humildad y responsabilidad», espeta el técnico, quien intenta transmitir tranquilidad a sus futbolistas a horas de jugar el partido.

No en vano, el feudo amaliense lucirá la mejor entrada vista en años. De hecho, se espera la presencia de más de 2.000 aficionados en el municipal después de que el ayuntamiento haya instalado incluso una grada supletoria para dar un mayor aforo. Prueba de ello da el presidente del club, Cándido Calle, para quien estas últimas horas antes del partido están siendo de auténtica locura. Pero claro, si el resultado al final es positivo todo habrá valido la pena. Aún así el ‘presi’ prefiere no pensar más allá del encuentro de este miércoles. «Yo digo como el Cholo Simeone, hay que ir partido a partido», apostilla. No es para menos, puesto que el premio tan goloso de recibir en casa a un equipo de Primera División bien hace afrontar esta eliminatoria previa con los pies en el suelo. Aún así, pase lo que pase, ambos creen que habrá valido la pena ver la ilusión de los vecinos, que desde hace varios meses viven enganchado a su equipo de fútbol.