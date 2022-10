El Mérida encara su semana más dura con gran optimismo

El Mérida encara ahora una semana muy dura, con tres partidos. Después del disputado el pasado sábado frente al Real Madrid Castilla, este miércoles viajará a Talavera para jugar el encuentro que se aplazó en la segunda jornada (a partir de las 20.00 horas), mientras que el domingo de nuevo se montará en el autobús para enfrentarse al San Fernando a partir de las 18.00 horas. Para este último duelo hay acuerdo para que las entradas cuesten 10 euros.

Seguramente, la carga de partidos, tan poco habitual en estas categorías, ha hecho pensar a Juanma Barrero en rotar a algunos de los jugadores que más minutos acumulan hasta el momento.

Tras la tarjeta amarilla que vio Álvaro Ramón en el último partido, la cual le acarrea suspensión, el técnico emeritense se ve obligado a buscar soluciones para el lateral izquierdo, pues el otro futbolista que juega en esa posición, LluisLlácer, no estará disponible para el partido, pues sigue recuperándose de su lesión.

La opción más natural sería colocar a Erik Ruiz en esa posición, aunque sea central, es el único defensa zurdo del plantel disponible. Otra alternativa podría pasar por colocar a Pipe en el lateral zurdo y hacer debutar a Benjamín Garay como lateral derecho. Los dos son defensas, aunque en posiciones poco habituales para ellos... hasta el momento. Incluso el cambio de Pipe podría retrasar a Fran Viñuela al flanco diestro, algo que ya probó el técnico romano en pretemporada. Si Juanma Barrero quiere mirar a jugadores más ofensivos que retrasen su posición, el que parece que mejor se puede adaptar por sus características podría ser Sandoval. Lo que parece descartado es un cambio de dibujo desde el inicio con tres centrales y dos carrileros.

Sea como fuere, el Mérida quiere mantener las buenas sensaciones de los últimos partidos, principalmente la buena segunda parte ante el filial madridista, ante un Talavera que todavía no ha puntuado, lo que puede llevar a una confianza que se convertiría en el peor enemigo para los emeritenses, al menos sobre el papel. Y se quiere que ésta no haga su aparición cuando teóricamente no corresponde tener una sorpresa en forma de derrota en un campo que se presenta asequible.

Por otro lado, no es fácil que se movilice afición para un partido en un día de diario, pero teniendo en cuenta que es uno de los desplazamientos más cortos de la temporada y la buena onda que desprende el equipo, el club ha anunciado que facilitará un autobús para los aficionados que quieran desplazarse. El precio del viaje es de cinco euros y las inscripciones estarán disponibles hasta el martes a las 19 horas.

Las entradas tendrán un precio único de 15 euros y se comprarán en las taquillas del estadio de El Prado. La salida será el miércoles a las 15.30 horas. La entidad también informa que si el autobús no completa un mínimo de 50 plazas no saldrá finalmente y se devolverá el dinero a los apuntados.