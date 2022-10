Al-Qázeres y CAR ya tienen su subvención municipal; la del Cacereño está aún pendiente de aprobación

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes de Cáceres ha aprobado este lunes convenios anuales por un importe de 102.000 euros. Entre ellos están los que no tenían el ok del mes de septiembre, los correspondientes al CAR Cáceres de División de Honor B de rugby y el Al-Qázeres de la Liga Challenge de baloncesto femenino. El único que queda fuera, de momento, es el Cacereño, pendiente de revisión todavía.

Para el CAR irán 8.000 euros y al Al-Qázeres de baloncesto femenino 85.000 euros. A la Fundación Jóvenes y Deporte le corresponde 9.000 euros. Lo del CPCse estudiará en la próxima reunión del Consejo Rector del IMD, ya que la documentación ha sido registrada hace muy poco tiempo, en concreto el viernes pasado. Si se da el visto bueno serían 55.000 euros, la misma cantidad que el equipo femenino.

Se espera que el Cacereño no tenga problemas añadidos y que pueda recibir una subvención que en algunos años anteriores no se ha percibido por asuntos burocráticos y de justificación. En el club verde creen que esto no ocurrirá en esta ocasión.

El concejal de Deportes en funciones Andrés Licerán, ha señalado que estos tres convenios, “se suman a los que siete que ya aprobamos en septiembre por un importe de más 276.000 euros». Estos son para el Cáceres Ciudad del Baloncesto, de la LEB Oro (115.000 euros);Femenino Cáceres de fútbol (representado ahora en el llamado Cacereño Femenino), de Primera Federación, al que se destinaron 55.000 euros; la Asociación Deportiva Cáceres de Voleibol, de Superliga Masculina 2 (40.000); el Club Polideportivo Colegio Diocesano, la pasada temporada en Tercera (35.000); el Club Deportivo Sagrado Corazón de baloncesto, de la Liga EBA (18.000) y los clubs de fútbol sala Asociación Deportiva Cáceres Universidad Fútbol Sala (2ª B, 10.000) y el Club Deportivo Colegio San José (3ª, 3.000).