David Agudo, un artillero en la línea de flotación enemiga

David Agudo es de esos delanteros que cualquier entrenador (de Segunda Federación) le gustaría tener en su equipo. Un punta que se mueve, bregador, comprometido y con olfato de gol. En Villanueva de la Serena marcó dos golazos tremendos para la victoria sorprendente del Socuéllamos ante el Villanovense este pasado domingo. Y hace algunas semanas, hizo estragos a la defensa del Montijo cerca de su localidad natal, Lobón. Pero, ¿por qué un delantero como Agudo no ha terminado en Extremadura?

Decidió no seguir en Don Benito tras cuatro temporadas «porque pensaba que había cerrado un ciclo y quería jugar cerca de casa de mi mujer», que es de Lucena, en Córdoba. Pero al final en Socuéllamos, a tres horas.

«La verdad es que me guío por sensaciones y por lo que me transmiten los equipos que se interesan por mí. Y el Socuéllamos me transmitió buenas vibraciones».

Agudo será titular en el Socuéllamos el próximo domingo ante el Cacereño, un equipo que por cierto se interesó por él la pasada temporada, pero las negociaciones no fructificaron. «Este año también tuve alguna oferta de por allí, pero me decidí rápido».

A punto de cumplir 34 años, no ha dejado de marcar goles en todos sus equipos. Y este año, es amenaza para los extremeños.