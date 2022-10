El director general deportivo del Cáceres, sorprendido ante "la falta de apoyo" de la afición

El director general del Cáceres Patrimonio confesó estar "muy sorprendido" de lo sucedido en el partido ante el HLA Alicante. "Soy de fuera por el poco apoyo que sentí desde las gradas. No hablo del número de aficionados, sino de que no encontré el apoyo que sí he encontrado en otros sitios hacia nuestro equipo. En las redes, los tuiteros se exceden, pero cuando esto se transmite en la cancha esto no existe. Necesitamos ayuda no cuando las cosas van bien, sino cuando van mal. En el partido de Oviedo, su público lo apoyó como siempre". Alberto Blanco pidió que la afición "se vuelque" porque "los partidos son de arriba y abajo, con momentos buenos y malos. Contra Alicante se escuchó a doce personas de fuera cantar durante 40 minutos y nosotros si no es porque el 'speaker' cogió el micro, aquello no arrancaba. Espero que sea algo puntual".

Relacionadas El Cáceres renuncia al acuerdo con Markus Kennedy y da el puesto de pívot principal a Vaidas Cepukaitis