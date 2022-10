El Mérida no se fía de un rival que aún no ha logrado puntuar

Este miércoles, desde las 20.00 horas, el Mérida se pone al día en la competición visitando El Prado para disputar el encuentro que tenía aplazado contra el Talavera, correspondiente a la segunda jornada liguera. Lo mejor del partido es que «o sumamos nosotros o el Talavera o los dos, pero nadie más, y eso nos libera mucho», reconocía el entrenador emeritense, Juanma Barrero, en la previa de este encuentro que, en caso de ganar, «nos colocaría muy bien».

El rival es el colista que aún no ha puntuado, teniendo en cuenta la buena racha de cuatro partidos sin perder y las sensaciones que desprende su equipo, parece un rival propicio para seguir puntuando, sin embargo, el de Don Álvaro no se fía del Talavera. “No está más cerca de puntuar porque esté pasando el tiempo, si no que es porque está haciendo las cosas cada vez mejor- Es un equipo que tiene muchas ocasiones, en la parte de arriba tiene gente habilidosa, rápida y dinámica. Está haciendo las cosas bien, pero no es capaz de dar ese pelín para conseguir puntos».

En resumen, apuntó, «es un buen equipo.En esta categoría no hay equipos malos, los habrá que estén en mejor o peor racha, con resultados más positivos o menos”.

Mirando hacia el suyo, Barrero no podrá contar con Álvaro Ramón ni con LluisLlácer, los dos laterales izquierdos de la plantilla, así que “hemos mirado varias cosas, pero todavía no hemos decidido por ninguna”. Mirando hacia la nómina de defensas zurdos, solo le quedaría a Erik Ruiz, que es central. También existe la opción de retrasar la posición habitual de Sandoval, por si quiere mantener a un jugador a pierna buena. Sin embargo, lo más probable podría ser cambiar de banda a Pipe para jugar en la izquierda, algo que ya ha hecho defendiendo la camiseta del Mérida en temporada anteriores, y que Benjamín Garay o Viñuela hagan la función de lateral diestro. El propio técnico deslizaba en rueda de prensa la opción de jugar con tres centrales, pero se antoja más complicado que elija cambiar el dibujo táctico del equipo por cubrir una posición.

La tercera baja es la del segundo portero, Juampa, con una rotura en el cuádriceps, así que para el centro del campo y la delantera tiene todas las alternativas que le ofrece el plantel. En este sentido, para elegir a los futbolistas que salgan de inicio «hay que valorarlo todo, el físico, la posibilidad de las lesiones por exprimir y que el domingo tenemos otro partido, además de que hay gente entrenando, empujando la puerta para entrar», explicaba el entrenador.

Juanma también tuvo palabras de agradecimiento hacia la afición por el gran ambiente del pasado sábado en el Romano y también por el autobús que se va a desplazar hasta Talavera: «para nosotros son muy importantes».

Por su parte, el técnico talaverano, Rubén Gala, reconocía que su equipo está «con muchas ganas de que llegue el partido, con mucha ilusión de conseguir los primeros puntos. El equipo está entrenando bien y con confianza para el miércoles».