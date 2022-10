Después de unos días desde que se proclamó Campeón de Europa de 50 kilómetros en la localidad abulense de Sotilla de la Adrada, ¿Cómo ha pasado esta semana Houssame?

Están siendo unos días maravillosos y muy agradables para mi. He recibido muchísimos mensajes de felicitaciones y todavía siguen llegando. Siento gratitud a la vida y sobre todo me siento muy orgulloso de mi. Este gran resultado es de todos los que están conmigo siempre y lo quiero compartir también con ellos. Sigo siendo el mismo que antes pero evidentemente con mentalidad renovada para seguir creciendo.

Después de este logro ¿qué valoración haces hoy del trabajo que vienes realizando? ¿Le ha servido para quitarse esa `espinita´ de no poder asistir al Campeonato de Europa de Maratón?

¡Excelente! Tanto mi entrenador como yo hemos hecho muy buen trabajo estos últimos meses atrás, incluso años. Han sido muchísimos entrenamientos buenos y al final tenía que salir y así ha sido. Considero que hacemos un gran binomio y ahí está la clave de este éxito. Este título no lo veo como haberme quitado la espina, simplemente he hecho justicia a todo lo que llevaba buscando años atrás. Pero si que es cierto que el quedarme a las puertas de acudir al europeo de Múnich este pasado verano me ha lastrado en mi día a día, pero aún así he sacado las fuerzas interiores y he sabido lidiar con ello e impulsarme hacia adelante. Se puede decir que voy madurando en todos los aspectos de la vida y en el deporte de alto nivel más todavía. Yo soy una persona muy intensa en todo y cuando considero que algo me pertenece lucho por ello al máximo.

¿Has tenido que cambiar mucho la planificación de cara a este campeonato conseguido?

He trabajado mucho el factor mental y también el volumen de kilómetros ha sido considerable. Si que es cierto que asimilo muy bien las cargas y eso es fundamental a la hora de trabajar para una distancia de ultrafondo. Ha sido mi mejor verano en cuanto a entrenamientos y continuidad, lo que me va a permitir correr más este otoño-invierno.

¿Cómo preparas tus competiciones, dónde y cuándo entrenas en Extremadura?

Entreno en el CNTD de Cáceres desde hace casi 10 años, realizando mis sesiones allí. También hago concentraciones en Francia que es donde vive mi madre, pero en Cáceres estoy muy bien y nunca me ha hecho falta salir fuera de Extremadura para mejorar. Tengo todo lo que necesito en el Centro de Tecnificación, dos pistas de atletismo (Cuartillo y CNTD), con un buen gimnasio, sauna y hago también los servicios de comida. A ello hay que sumarle muchos caminos y carreteras alrededor de la ciudad. Sinceramente no cambio Cáceres por nada y Extremadura es mi tierra desde hace más de 22 años.

¿Qué porcentaje de influencia tiene el entorno en los éxitos de cualquier deportista?

Es muy importante tener un gran equipo de trabajo detrás y yo lo tengo. Tengo un entrenador que básicamente es mi amigo y que nos entendemos con muy pocas palabras y la retroalimentación es sencilla y auténtica. Siento que me cuida mucho y siempre se fija más en mí persona que en los resultados. También llevo trabajando con mi manager unos 10 años y con el estoy encantado, me ayuda mucho y lucha por lo mejor para mi. La familia como bien sabemos lo es TODO y si estoy aquí es por supuesto gracias a mi madre. Ella fue la que me animó a correr hace más de 21 años y desde entonces nunca he parado de dar zancadas. Todo lo que gano siempre va dedicado a ella primero. Por otra parte, están los amigos, pocos, pero sinceros y reales. También es cierto que soy una persona muy independiente tanto en mi trabajo como en la vida real y eso me lleva a ser una persona muy selectiva. Protejo mucho mi energía y entorno y me rodeo de personas que me energizan para seguir creciendo tanto en mi deporte como personalmente.

¿Ha sentido el respaldo de la sociedad extremeña?

Siento mucho aprecio por Extremadura. Me gusta ser un ejemplo y que las generaciones que vienen por detrás se vean reflejados en mi de alguna manera u otra. Siempre he sentido el apoyo d la Junta de Extremadura, de mi Federación Extremeña de Atletismo, así como de mi patrocinador oficial, la Fundación Jóvenes y Deporte. Para mi es todo un orgullo llevar los colores de nuestra tierra haya donde voy. Nací fuera de Extremadura, pero me siento tan extremeño como todos y estoy muy agradecido a toda su gente.

Como bien comentas, eres uno de los deportistas patrocinados por la Fundación Jóvenes y Deporte, y además formas parte en la puesta en marcha de uno de sus programas como es el “Tod@sOlímpic@s”, ¿de qué forma pueden ayudar estos incentivos a nivel personal?

Este año he estado trabajando con el Comité Olímpico Español en el programa ‘Tod@sOlímpic@s’ y la verdad que no puedo estar más contento por esta labor. Agradezco al COE y a la Fundación Jóvenes y Deporte el que me permitan poder llevar a los centros educativos de nuestra región los valores del olimpismo y ver como las niñas y los niños disfrutan de nuestra presencia. Este trabajo me ha ayudado para seguir apostando por mi deporte y crecer un poco más para conseguir los objetivos marcados. Al fondo están los Juegos Olímpicos de París 2024 y quiero volver a estar en la lucha como ya lo estuve cuando hice la mínima olímpica para Tokyo 2020.

Actualmente también te encuentras inmerso en la formación para ser entrenador de atletismo, ¿Qué les dirías a aquellos deportistas que tienen dudas sobre si es posible compatibilizar formación y deporte?

Así es. Ahora soy Técnico Deportivo en Atletismo nivel I y nivel II y estoy a la espera de poder realizar el nivel III. Ahora estoy matriculado en el curso nacional de juez impartido por lo Federación Extremeña de Atletismo y esto me está ayudando a estar más entretenido y aprendiendo más cosas del reglamento de mi deporte. Es cuestión de ganas y superación. A pesar de la exigencia les diría a las personas jóvenes que se puede compaginar perfectamente estudios y deporte de alto rendimiento/nivel sin problemas.

¿Dónde te veremos de aquí a final de año?

Mi siguiente reto es el Maratón de Valencia. Es un objetivo que tengo en mente desde hace meses y allí voy a ir para superarme y rematar mi año en cuanto a objetivos grandes. Será el próximo 4 diciembre. Después tendré más competiciones a nivel nacional e internacional, pero serán para culminar un gran año.