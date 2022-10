Luis Telles, ambición mexicana en el Cacereño

«La oportunidad se me presenta ya en la madurez por una situación injusta, a mi parecer, en el fútbol mexicano». Luis Fernando Télles González, ‘Luis Telles’ (León, Guanajuato, México, 9 de marzo de 1992) llegó a España, al Salamanca UDS, hace dos temporadas. Cubierta esa etapa, ha iniciado la del Cacereño con palabras que denotan felicidad. Ha tardado en tener la primera titularidad, fue en el derbi ante el Diocesano del pasado domingo, pero el momento le ha llegado. Ahora piensa en seguir con su particular progresión y conseguir el objetivo colectivo, que para él sería intentar «ascender» con el equipo extremeño.

«Somos muy completos en todas las posiciones y eso a mí me deja tranquilo porque esto es un torneo largo», valora cuando se le plantea cómo ve al equipo que entrena Julio Cobos. «Se puede echar mano de cualquiera. Hay mucha competencia interna y mucho trabajo y disciplina. Todas las tardes, después del entreno de por las mañanas, nos encontramos en gimnasios. Noto ambicioso al grupo», afirma el centrocampista, un deportista extramadamente cuidadoso con el lenguaje, educado y no demasiado amante de las redes sociales, según su propio testimonio.

En lo personal todos son piropos también. «Este es un grupo espectacular. Es un grupazo, con diferentes personalidades, como en todos los lados. Hay buen rollo, todos vamos para un mismo sitio. Siempre está el compañero ahí, alentándote, ayudándote, dándote un consejo», explica sobre lo que está respirando en el club. «Quería quedarme muchos años, pero hay que ir paso a paso. Primero ascender y después lo que siga. El fútbol, a veces, no te puedes adelantar tanto porque es incierto. La idea es que el proyecto vaya bien. Cuando decidimos mi mujer y yo no seguir en Salamanca, me hablaron del Cacereño y dije: ‘me gusta’. Es afín a todo lo que yo quiero: seriedad, ambición, que quiere hacer bien las cosas. Podrá salir bien o no, porque esto es fútbol, pero estás mucho más cerca de ello si tú tienes esa visión hacia lo que quieres».

Entre medias, recuerda su problemas en México. «En la pandemia, quitaron el ascenso y el descenso. A los que estábamos en una edad madura, 27-28 años, nos llega ese revés, con el que intentan bajarnos las nóminas. Cuando esto sucede, me enojo un poco y hubo protestas de jugadores, a las que me uní», relata el futbolista americano a la hora de poner antecedentes a su llegada.

«Surge la oportunidad del Salamanca a través de una persona. Y yo encantado, estaba frustrado. Quería despejarme un poco en cuanto a lo limpio que pueda ser, y sin dudarlo dije que sí». Los dueños del Salamanca y el director deportivo, mexicanos, ayudaron evidentemente a ello.

Buena adaptación

«Yo quería salir de México, y vivir otra experiencia», comenta. Y le ha ido bien. «La adaptación no fue difícil, fue relativamente sencilla, tanto al fútbol como a la dinámica del día a día. Llegué con un par de compañeros de allí. Salamanca tiene cosas complicadas en la gestión a distancia. El cobro es difícil también, hay detalles que van mermando nuestra situación». Al mismo tiempo, a la hora de responder qué echa de menos de su país dice que «todo y a la vez nada. Me han abierto las puertas aquí, he hecho amistades increíbles y he conocido a gente maravillosa», recalca. «Estoy fascinado, pero se echa de menos a la familia». Aquí está, en su domicilio del centro de Cáceres con su mujer, que como él tiene familiares españoles, por lo cual están gestionando la nacionalidad española.

«En Salamanca lo peor es el clima. Aquí nos hemos adaptado bien. En Cáceres hemos mejorado ahí», comenta, antes de decir que en lo estrictamente deportivo no se ha puesto nervioso al tardar en entrar en la dinámica del equipo de Cobos. «Llegué un poco tarde. Fui el último fichaje. Me costó un poco la adaptación física y conocer a los compañeros. También qué es lo que quería el míster. De todas formas, uno trabaja siempre para estar en disponibilidad, juegue un minuto, todo el partido o nada».

Insiste Telles en que no tenía urgencias. «A mí me ha tocado vivir todas las situaciones en mi carrera. He vivido todo lo posible:estando en banquillo, en la tribuna, en el campo como capitán... sé que es un proceso y todo lleva su tiempo. La consistencia y la disciplina marcan esas situaciones. Estaba tranquilo, sabía que la oportunidad iba a llegar. Había que trabajar».

«No me considero un media punta, aunque me gusta mucho llegar al área. Me considero más un volante», dice sobre su puesto favorito. «Eso depende del entrenador al final», explica.

«Hubo un tiempo que con lo que viniera iba para dentro el balón. A ver si esto se retoma», dice cuando se le plantea si puede ejercer como goleador en el decano extremeño. Así es Telles, el talentoso y ambicioso zurdo mexicano.