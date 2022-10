El penúltimo valls de Jesús Rubio

Ver jugar a Jesús Rubio es como escuchar aquella canción de José Vélez que dice: «Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que yo nunca podré olvidar». Ese vals al que parece invitar a bailar el centrocampista placentino en cada una de sus apariciones sobre el terreno de juego. Un jugador único, con la elegancia propia de los tocados por esa varita mágica de la calidad en el toque del balón y la capacidad de marcar los tempos como si de un metrónomo se tratara. Este miércoles, en el municipal amaliense, Jesús Rubio bailó su penúltimo vals. El ex de equipos como Villanovense, Extremadura o Ucam Murcia, entre otros, fue el gran protagonista de una noche para la historia en la que el Santa Amalia logró el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey, la misma en la que ya espera un equipo de Primera División. «Quizás el fútbol me tenía esto guardado», cuenta Jesús Rubio.

Y es que llegó en verano a este equipo de la Primera Extremeña casi de rebote y después de tener casi decidido colgar las botas. «El director deportivo, José Mari, y el míster, Manu Agudo, me convencieron para que fichara por el Santa Amalia», relata. Todo ello después de que las ofertas económicas de superior categoría no terminaran por convencer a este jugador de 35 años con varios ascensos a Segunda División, innumerables playoff con equipos de Segunda B y experiencia en el fútbol profesional a sus espaldas.

Momento especial

Pero quizás el triunfo en Copa del Rey con el Santa Amalia fuera uno de los momentos más especiales para un jugador que ha hecho historia en el fútbol extremeño. Y lo fue por su pequeño de cuatro años, que le acompañó en la celebración junto al resto de sus compañeros. «Él me ha visto casi al final de mi carrera y no había sido consciente de ninguna alegría de las mías, así que el miércoles me puse más contento si cabe por poder haberlo vivido junto a él». Su pequeño, desde luego, fue testigo de ese baile al que Jesús Rubio sometió a su rival.

Primero con el tanto que abría el marcador y luego con la asistencia en el segundo, en el gol de la victoria. Suyos fueron los últimos minutos de partido dando temple, pausa y sentido al juego con el ‘14’ a la espalda. Como suyos fueron los pases entre líneas que maniataron al rival. Y eso que el estado del césped no le beneficiaba, pero eso dio igual.

Aventura en los banquillos

Pese a todo, Jesús Rubio sigue viendo en el fútbol su gran pasión. Por eso ha aprovechado este año para comenzar con su primera aventura en los banquillos. El ex del Villanovense es el entrenador del juvenil de Liga Nacional de La Cruz, categoría en la que tiene clasificado a su equipo entre los primeros. Algo lógico, sobre todo si su equipo despliega sobre el césped el fútbol que pasan por las botas del Rubio futbolista. «Entrenar me gusta, es una labor diferente a lo que he hecho siempre. Es cierto que es más sacrificado porque hay que preparar entrenamientos, estar al pie del cañón y hacer viajes, pero me estoy encontrando bien y estoy contento», relata. El pasado miércoles, en Santa Amalia, fueron varios de sus jugadores los que no perdieron detalle de lo que su entrenador hacía sobre el césped. «Los chavales te ven como un espejo y para un entrenador que te admiren tus jugadores es muy gratificante para luego transmitir tu visión del fútbol», añade.

Esos juveniles que hace solo unos años fueron testigos de la mejor versión de Jesús Rubio sobre un terreno de juego cuando era jugador del Villanovense. Fue en aquella temporada en la que el ‘10’ serón no hizo sino dar clases magistrales sobre el terreno de juego de cómo se baila ese vals llamado fútbol.