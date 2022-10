Santi Aldama vivió una noche de estreno en su segunda temporada de la NBA que recordará siempre. El jugador canario de 21 años apareció en el quinteto inicial de los Memphis Grizzlies y además acabó con números más que esperanzadores en la victoria frente a los Knicks en la prórroga por 115-112. En su primer partido como titular finalizó con un ‘doble-doble’ de 18 puntos y 11 rebotes y excelentes sensaciones, decidido a aprovechar la oportunidad que le ha supuesto la ausencia por lesión de Jaren Jackson.

“Salí supercentrado y sobre todo intenté jugar una buena defensa”, explicó Aldama al concluir, para mostrarse muy agradecido hacia sus compñaeros lesionados. “Me están dando los consejos que necesito para estar en la pista y jugar mejor”, explicó de un partido que contó con los 34 puntos de Ja Morant para los Grizzlies.

Su hoja estadística reflejó una serie de 7 de 14 en tiros de campo (3 de 8 en triples), 11 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón en 39 minutos en cancha. Pero además ofreció una imagen muy solida en defensa y en la pelea bajo los tableros y también dejó alguna imagen para los resúmenes, como un mate por encima de la estrella de los Knicks, Julius Randle, aunque los árbitors le señalaron una técnica al acabar por considerar que provocó al jugador neoyorquino en la celebración.

Su trabajo este verano en la pretemporada, que le obligó a renunciar a la llamada de la selección, empieza a dar sus frutos. En su primer curso, Aldama promedió 4,1 puntos y 2,7 rebotes en once minutos de media.

No fue especialmente provechosa la jornada para el resto de jugadores españoles. Willy Hernangómez, el MVP del pasado Eurobasket, el que parecía tener más opciones de haberse ganado los minutos en esta pretemporada no participó en el triunfo de los New Orleans Pelicans en su visita a Brooklyn (108-130) con 28 puntos y 7 rebotes de Ingram y 25 puntos y 9 rebotes de Zion Williamson. Kevin Durant (32 puntos) fue el mejor de los Nets, donde Ben Simmons decepcionó (4 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias)

Siete minutos de Juancho

Su hermano Juancho se estrenó en la victoria de los Raptors sobre los Cavaliers (108-105), donde Ricky Rubio aún no está listo para reincorporarse, pero el alero madrileño apenas tuvo un papel testimonial: un rebote y un robo en 7 minutos. Siakam, 23 puntos, fue el mejor de Toronto, y Donovan Mitchell acabó con 31 puntos y 9 rebotes en Cleveland.

Tampoco dispuso de minutos el otro internacional español, Usman Garuba, en el encuentro que su equipo, Houston Rockets, perdió en Atlanta ante los Hawks (117-107).

En uno de los partidos esperados de la jornada, los Phoenix Suns pudieron vengarse en parte de los Dallas Mavericks al remontar con corazón y garra un partido que llegaron a perder por 22 puntos con el recuerdo aún de su histórico fracaso en las semifinales del Oeste.

Luka Doncic estuvo a un nivel superlativo (35 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias) pero falló el lejano triple sobre la bocina que le habría dado la victoria a los Mavericks. Damion Lee, con una canasta complicadísima a falta de 10 segundos, fue el héroe inesperado de unos Suns que contaron como referentes con Devin Booker (28 puntos y 9 asistencias) y Deandre Ayton (18 puntos y 10 rebotes).

Igual de interesante fue el debut del número uno del últim 'draft' Paolo Banchero que se salió en su estreno en la Liga (27 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias) pero su equipo, Orlando Magic acabó cayendo ante los Detroit Pistons (113-109).