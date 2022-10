Juanma Barrero intenta que el Mérida no note la carga de partidos

El Mérida no para. Tras el pasado sábado a la plantilla emeritense solo le ha dado tiempo a «recuperar físicamente, preparar el partido [contra el Talavera] y al día siguiente, a jugar. Esa es la semana que llevamos, no ha dado tiempo a corregir muchos fallos”, reconocía el técnico emeritense, Juanma Barrero, en la previa del partido de este domingo (18.00 horas) en San Fernando. Así que, ante esta tesitura, «doy mucha más importancia a la frescura física», reconocía el preparador.

La confección del once supone además un quebradero de cabeza aún mayor, pues «hay muchos casos: hay gente que puede jugar los 90 minutos tres veces, pero hay quien arrastra molestias, por lo que hay que valorar si arriesgas o no; y también hay gente que está cansada. A partir de tener conversaciones con ellos, necesitamos que sean honestos para tomar las mejores decisiones». Estas no llegarán hasta el último entrenamiento, el de este sábado. «Habrá que ver las sensaciones».

Los minutos de juego

Barrero dejaba una reflexión interesante con respecto a los minutos que deben participar los futbolistas: «Es difícil que comprendan que es mejor jugar 20 minutos buenos que estar otros 70 deambulando por el campo. El jugador le da más valor a ser titular, aunque no haga nada. Yo prefiero al que juega 20 y sale del partido con sensaciones buenas».

En relación a la lesión de Kamal, este viernes por la tarde fue sometido a las pruebas pertinentes para conocer el alcance de una molestia en el aductor que «tiene mala pinta, porque tiene muy poca movilidad. Pero las pruebas son las que nos van a sacar de duda», explicaba el técnico, quien también informaba de que Akito, después de que se le saliera el hombro en Talavera, «ya está bien, sin ningún problema». H