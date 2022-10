Con o sin entrenador, al Don Benito solo le vale ganar al Cerdanyola

Sí, puede resultar repetitivo, pero al Deportivo Don Benito solo le vale ganar este domingo en casa (12.00h) ante el Cerdanyola, un rival directo por la salvación. Y solo le vale ganar porque después de siete jornadas los rojiblancos todavía no han sumado un solo triunfo enl o que va de liga. Un pobre bagaje que ha acabado por costar el puesto de entrenador al ovetense Roberto Aguirre, cesado el pasado martes. Y es que precisamente la semana ha estado marcada por la destitución del técnico asturiano, cuyo sustituto no se conoció hasta última hora del viernes. Manuel Martínez, con pasado en equipos como el Socuéllamos, será el encargado de dirigir al Dépor en la lucha por la salvación. Este domingo, no obstante, verá el partido desde la grada ante un conjunto catalán que viene de ganar 4-2 a la Gimnástica Segoviana y de la destitución de su entrenador ocupando posición de descenso con seis puntos.

Pero el Don Benito llega a la cita a cinco puntos de la salvación y después de sumar un punto el pasado domingo ante el Montijo, con quien empataron a uno. Un resultado que mantiene a los dombenitenses colistas con solo tres puntos en lo que va de campeonato doméstico. Sin embargo, más allá de los resultados, el Dépor ya empezó a quitarse lastre ante los de Marrero y lo hizo en el apartado goleador. Carlos López fue el encargado de hacer el primer tanto de la temporada para los calabazones, que aún así siguen manteniendo unos pobres números en el apartado de ataque con un solo gol a favor hasta ahora. Si bien, eso es lo que quieren cambiar este fin de semana los que han sido los encargados de dirigir al Dépor. Mario Sosa y José Carlos Prieto, respectivamente, no esconden que para ellos es «un orgullo» el poder dirigir aunque sea por un día a su equipo «de toda la vida». En otra línea va encaminado Trinidad. El capitán rojiblanco, consciente de la situación por la que atraviesa su equipo, señaló en la rueda de prensa previa que ha sido una semana rara «porque nadie quiere un despido y eso es algo duro para una plantilla que empezó junta en pretemporada». Del mismo modo, el propio lateral diestro reconoció que «para nosotros ahora son todo finales» y cree que «debemos darle más intensidad porque con lo que estamos haciendo no nos vale». El once En cuanto a la alineación que saque el Don Benito ante el Cerdanyola, no se esperan grandes novedades y seguirá una línea muy similar al que Aguirre puso en liza el domingo pasado ante el Montijo en el Emilio Macarro, quizás con Álex Herrera de lateral. Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Lolo Pavón, Guijarro, Álex Herrera, Carlos López, Espinar, Santana, Josué, Álvaro García, Pablo Rodríguez. Cerdanyola: Sergio, Reina, Dani Martí, Bruno Perone, Marc, Astray, Noel, Max Marcet, Adriá Padillo, Gonpi, Dani Ruiz. Árbitro: Álvaro García Padilla (colegio madrileño). Estadio: Vicente Sanz. Hora: 12.00h.