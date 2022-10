El Villanovense, a recuperar la senda con un nuevo triunfo

El Villanovense sacó a relucir hace una semana su capacidad de borrar de un plumazo todo lo positivo que había ido sumando poco a poco hasta ahora en liga. Ante el Socuéllamos, tras perder por 0-2, los de Manolo Cano dieron por finalizada una racha de cuatro partidos sin perder con dos empates y dos victorias. Pues ahora, este domingo ante el Guadalajara (12.00h.), los serones quieren hacer lo mismo pero a la inversa, es decir, recuperar con un triunfo la senda de los puntos que de paso disipen las dudas que genera ver al conjunto serón en posición de promoción de descenso a tenor del potencial del proyecto deportivo presentado durante el verano.

En la rueda de prensa previa al partido, Manolo Cano reconoció que cuando se pierde «la semana se hace mucho más larga porque lo que quieres es que llegue el siguiente partido para mejorar para volver a la senda de ganar y sumar puntos». Precisamente eso, ganar y volver a la senda de los puntos, es lo que quiere el Villanovense en Guadalajara, un rival que viene de perder 1-0 fuera de casa ante el Atlético Paso y que perdió en su último encuentro liguero disputado en casa. Fue por 0-1 ante el líder Melilla.

Dinámica positiva

Pero lo que espera Manolo Cano es recuperar la dinámica positiva, sobre todo teniendo en cuenta que varios jugadores salen de lesión y que podrá contar con la mayoría de efectivos. En ese sentido, Guille Perero podría entrar en la convocatoria, mientras que Higor Rocha lo sigue teniendo difícil después de haberse perdido los dos últimos partidos de liga que ha disputado el VIllanovense.

Aún así todo parece indicar que Manolo Cano moverá fichas con respecto al once que puso en liza el pasado fin de semana ante el Socuéllamos. El técnico quiere tener a todos sus jugadores enchufados y de paso dar un toque de atención a la plantilla de que relajarse no está permitido. Así, no sería de extrañar ver la salida de la titularidad de jugadores como Mario González, que ha venido siendo titular en la mayoría de partidos. Mientras, Guille Perero, si está recuperado, podría partir con ventaja para ser titular ante el Guadalajara. Donde no se esperan grandes novedades es en la banda zurda, que volverá a ser de Ohemeng, y en la delantera, que será de Sillero. Mientras, quien sí podría regresar al banquillo es el atacante Runy.