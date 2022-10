Autocrítica en el Miralvalle tras la paliza de Santander

‘Rula’ Pérez, entrenador del Hierros Díaz Miralvalle Extremadura, no eludió la autocrítica tras la rotunda derrota de su equipo en la pista del Tirso Incentro (90-51). «No ha sido el partido de las jugadoras, pero tampoco el del cuerpo técnico», señaló tras el choque.

Pérez habló abiertamente de que las sensaciones habían sido «muy malas» y elogió a su oponente. «Ya dije que eran el mejor equipo de la liga y lo han demostrado. Estamos muy lejos de ellas. La actitud nuestra no ha sido buena desde el principio. No merecía esta intensidad. Nos han castigado cada error. Hemos cometido 35 faltas, muchas de ellas absurdas. Tenemos que aprender de este partido, el primero yo. No hemos estado nunca dentro. Quizás dos o tres minutos en el segundo cuarto. Esto solo nos tiene que valer para seguir trabajando», dijo.

Más en positivo, recordó que su equipo «sigue arriba» con un balance de 3-1 y que toca mirar a los próximos partidos, el siguiente en casa este sábado ante el Maristas Coruña y después frente al Arxil en jornada entresemana el martes 1. «Ni hace cuatro horas éramos las mejores ni ahora somos las peores. Hay partidos y partidos y este nos ha salido mal. Debemos seguir la línea que teníamos», concluyó.