Cacereño y Espanyol decepcionan

Acostumbrados al buen fútbol en el Manuel Sánchez Delgado, el contrapunto de un encuentro sin sustancia llegó para decepción de los aficionados. No hubo ni juego plausible ni goles en el Cacereño-Espanyol (0-0) en un duelo de complicada digestión.

El Cacereño no tuvo su día. Ni siquiera haberse centrado en la cita liguera en el doble duelo ante las catalanas dio el suficiente aire como para firmar un buen trabajo. Sin chispa en sus futbolistas claves, timoratas, sin querer arriesgar... los argumentos esgrimidos durante los 90 minutos no fueron los mejores. Demasiado pase atrás en unas y otras y eso no gusta. En absoluto. Consecuencia: escasas oportunidades y mucho centrocampismo.

El CPC, eso sí, dominó más el balón ante un rival que respetaba demasiado a las extremeñas. De hecho de momento están detrás en la clasificación. Pero ni Edna, ni Nerea, ni Angie Castañeda, habituales estiletes locales con su clarividencia adelante, apenas inquietaron. Todos los espacios eran cerrados con aparente solvencia por parte espanyolista.

La central japonesa Hitami, de nuevo con Mireia y Elsa Guerra lo mejor del equipo verde, tuvo la mejor opción diáfana de las locales en el primer tiempo.Su remate a la salida de un córner (min. 28) fue el único flirteo con el gol de las cacereñas en los primeros 45 minutos. Muy poco bagaje.

Algo varió la dinámica en el segundo tiempo, amenazando las locales un poco más. Los cambios dinamizaron un tanto la insulsa mañana en Pinilla. Fue el Espanyol, en uno de sus pocos ataques, el que tuvo la mejor opción hasta el 56, cuando Judith tuvo un gol cantado, con Tatiana batida, pero no acertó con el marco cacereño.

Muy poco después estuvo a punto de marcar el Cacereño con un remate de Tania que se fue al larguero y botó teóricamente fuera, pese a las protestas de la grada. Fue la jugada polémica de un encuentro que languideció con un desempeño irregular de unas y otras entre la decepción de la grada. Ver a la talentosa canterana Carmen Acedo jugando minutos de calidad sí fue saludable. Algo es algo en un día áspero, en el que las jugadoras querían dedicar el triunfo a su técnico, Ernesto Sánchez, ausente por el fallecimiento de su padre. No pudo ser, pero la notable temporada lo compensa.