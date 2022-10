«Seguimos construyendo un equipo», dice Roberto Blanco sobre el Cáceres

«Seguimos construyendo un equipo, otras veces no hemos puesto piedras para esa construcción, pero esta vez sí. Los jugadores empiezan a entender lo que pasa cuando vamos con actitud, energía y garra. Ya estamos pensando en trabajar para el siguiente partido, conseguir una victoria en casa». Es el resumen que realizó Roberto Blanco tras perder el sábado en la pista del MoraBanc Andorra (86-74). Su lectura es positiva, mirando indudablemente hacia el futuro cercano, que consiste en recibir el próximo sábado al Guuk Gipuzkoa Basket (21.00 horas, pabellón Multiusos).

Los donostiarras con un equipo llamado a estar como mínimo en los ‘playoffs’. Este domingo no tuvo problemas para vapulear al Grupo Bueno Arenas de Albacete, al que batió 91-65. Por ahora lleva dos victorias y dos derrotas.

El técnico del Cáceres analizó el choque de Andorra. «El inicio no ha sido el que esperábamos, a pesar de que estábamos anotando no estábamos encontrando la consistencia que se requiere en esta cancha y nos hemos acomodado a ese momento de atacar y anotar y eso nos ha hecho bajar la intensidad, sin enfocarnos en defensa. Eso nos ha lastrado todo el partido, aunque tampoco digo que hayamos perdido por eso. Ha sido falta de tensión, no de actitud. Hemos tenido nuestro momento con el empate a 47. Podíamos haber metido un poco más de miedo a Andorra, pero errores puntuales con tres triples seguimos que nos meten son los que rompen el partido», analizó. Su equipo lleva un balance de 1-3.