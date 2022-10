Diocesano, Cacereño, Coria y Mérida, satisfechos con sus oponentes en la Copa

La suerte del sorteo de la primera ronda de la Copa no ha sido igual todos los equipos extremeños que sin embargo se muestran satisfechos, en mayor o menor medida, con el rival que les ha tocado. El mejor parado, sin duda, ha sido el Diocesano, que recibirá a todo un histórico como el Zaragoza que ahora está en Segunda. El Cacereño se reencontrará en el Príncipe Felipe con el Córdoba y el Coria recibirá al Fuenlabrada, equipo que la temporada pasada estaba en la categoría de plata. El Mérida, el único que se tendrá que montar en el autobús, tiene un largo viaje hasta tierras aragonesas para enfrentarse al Utebo

Las eliminatorias, a partido único, se jugarán el fin de semana del 12 y 13 de noviembre. Será la Federación Española de Fútbol la que fije el día y la hora, algo que previsiblemente se sabrá esta misma semana.

Diocesano-Zaragoza

«Estamos muy entusiasmados con el rival que nos ha tocado disputar esta primera ronda de la Copa del Rey. Viviremos este partido con toda la ilusión y ganas del mundo». Así, en una breve nota, valoraba el Diocesano su emparejamiento con el Zaragoza, un histórico del fútbol español, ahora en Segunda División (es decimoquinto), con seis títulos de Copa en sus vitrinas (1964, 1966, 1986, 1994, 2001 y 2004) a los que acompañan otro de la Supercopa de España (2005), una Copa de Ferias (1964) y una Recopa de Europa (1995).

Para el Diocesano es su primera presencia en el torneo del ‘ko’, derecho que se ganó la campaña pasada como campeón de la Tercera extremeña. La gran incógnita para el conjunto colegial es dónde se disputará esta eliminatoria. La Federación Española de Fútbol (RFEF) exige, entre otras cosas, que haya una separación mínima entre terreno de juego y grada, unos banquillos con una mínima capacidad y una iluminación artificial que no sea menor a 800 luxes, además de controles de acceso y rutas marcadas para la entrada y salida de los aficionados. El césped artificial no es un problema. El Dioce está jugando sus partidos en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado, que podrían no pasar los controles de los técnicos de RFEF, por lo que el club cacereño tendría que buscar una alternativa.

Con el Zaragoza podrían volver dos ex del Diocesano, hoy en el filial del conjunto aragonés: Javi Bernal y Jorge Rastrojo.

Cacereño-Córdoba

El pasado 3 de abril Cacereño y Córdoba jugaron un partido vibrante en el Príncipe Felipe (2-2) que en tres semanas se reeditará en la primera ronda de la Copa. «Estoy contento porque estoy seguro de que va a haber mucha afición, ya lo comprobamos en el partido de liga de la temporada pasada», decía Carlos Ordóñez, presidente del CPC, en declaraciones a este diario a la finalización del sorteo en Las Rozas. «Prefiero al Córdoba antes que a otros de Segunda, porque seguro que podrá venir su afición», añadía el dirigente, que expresaba su deseo de que el partido pudiese jugarse el sábado por la tarde para facilitar el desplazamiento de la hinchada cordobesa. Los horarios los fija la federación y se conocerán, previsiblemente, a finales de semana.

«Va a ser un partido duro», pronosticaba Ordóñez, «complicado por lo que estamos viendo del rival». El Córdoba, la temporada pasada en Segunda Federación, está despuntando este año también en Primera Federación, donde tras nueve jornadas es segundo.

Coria-Fuenlabrada

“Es un día bonito, que disfrutamos mucho, y el rival es un conjunto que viene de descender. No será un encuentro en el que se lo pongamos fácil, más bien al contrario. Esperemos que La Isla se ponga reventar y sea una fiesta para Coria y para la zona”, decía Jesús Manibardo, director deportivo del club celeste, mientras intercambiaba impresiones con el presidente, Aurelio Gutiérrez y su hijo en la vuelta. En concreto, ya se está barruntando qué tipo de partido se va a poder ver. «Dos equipos que vamos a intentar jugar con balón y con un fútbol que, sin duda, será atractivo», agrega Manibardo. Sobre que pueda venir Zinedine Zidane para seguir las evoluciones de su hijo, jugador del Fuenlabrada, comenta distendidamente que «será bien recibido. Esperemos que su hijo pueda perder», también asegura en tono desenfadado. Se piensa en la eliminatoria con el Oviedo del pasado año, con mejor final.

Utebo-Mérida

Hasta tierras mañas tendrá que viajar el Mérida en la primera eliminatoria de Copa, concretamente a quince kilómetros de Zaragoza, pues ha caído emparejado con el Utebo, tercer clasificado del grupo II de Segunda Federación.

Con la premisa de que el rival iba a ser un equipo de dicha categoría y que la eliminatoria iba a ser a partido único y a domicilio, que el desplazamiento fuera muy largo era el peor enemigo, «porque llevamos muchos kilómetros acumulados». Y así ha sido. Sin embargo, el director deportivo del club, David Rocha, afirma que «no lo vamos a tomar como una excusa, ni mucho menos, aquí todos jugamos con las mismas reglas y a nosotros nos ha tocado ir un poco más lejos. Intentaremos llegar en las mejores condiciones posibles, con toda la ilusión del mundo y con el objetivo de pasar la eliminatoria».

Rocha reconoce que «nuestro principal foco es la liga, pero si tenemos posibilidades de pasar eliminatorias, con este formato te da la posibilidad de enfrentarte a un rival importante y eso es beneficioso tanto para el club como para los jugadores, como para la afición. Ojalá podamos tener un partido atractivo en el Romano». Se congratula también de que se podrán dar minutos a los menos habituales.