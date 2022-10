Cacereño y Diocesano dialogan, aunque el partido ante el Zaragoza apunta a Arroyo

Cara y cruz. Sí y no. El Príncipe Felipe no albergará finalmente el Diocesano-Zaragoza de Copa del Rey del fin de semana del 12-13 de noviembre. Diferentes movimientos producidos en las últimas horas encaminados a hacer que el estadio del Cacereño fuera el escenario del duelo no cristalizaron. No podrá ser y el partido se disputará en el Municipal de Arroyo casi con toda seguridad. En la recámara está el Romano de Mérida.

El tema estuvo durante horas sobre la mesa y el diálogo y buen entente entre las partes fueron una constante, lo que equivale a la cara positiva del problema después de las tiranteces de las últimas semanas. Ha habido aportaciones constructivas entre las partes, primero tras el sorteo copero (muy incipiente) y después en la tarde de este martes. Había representantes de las dos partes, y el CPC ofertó la gestión del encuentro para los dos clubs en su estadio, según contrastó este diario. En el medio, Pedro Rocha, presidente de la Federación, que fue quien propició la reunión. En el Cacereño veían muy posible que se pudiera llegar a un acuerdo final, aunque nadie niega que sería difícil. Incluso se pensó que no sería un problema que se disputaran, en días consecutivos el encuentro de los verdes ante el Córdoba y el Dioce-Zaragoza. Habría ya una empresa capaz de arreglar el césped entre un encuentro y otro. Otra cuestión es que en ese intervalo llueva mucho. Entonces sería complicado que el campo estuviera bien. Sin embargo, finalmente no había garantía de nada. y se optó por descartar el Príncipe Felipe. Mientras, en el Diocesano se han tomado con especial ilusión el enfrentamiento ante un Segunda de prestigio. Y en el Zaragoza están los futbolistas del filial Javi Bernal y Jorge Rastrojo, que cumplen su segunda temporada en Aragón tras salir del Dioce, con quienes ya se bromea y se comenta. «Conozco bien ese campo», ha escrito en Twitter Bernal, que hace dos temporadas se salió en la faceta goleadora. Tete, su excompañero, ya se ha dirigido a ellos.