Tras dos años de suspensión (uno por pandemia y otro por el volcán) se disputaba en la Isla de El Paso, en La Palma, la mítica carrera de Transvulcania, con dos extremeños en liza. Miguel Madruga, un pionero en las carreras por montaña de Extremadura que mejora con los años y tras muchos años en este mundillo, está compitiendo en eventos de esta talla.

Terminados los 78 kilómetros, del deportista de Casas del Castañar obtuvo una meritoria 24 posición con un tiempo de 9 horas y 10 segundos, poniendo el broche a una excelente temporada.

Por otro lado, Mario Mirabel, quien disputaba la prueba en la distancia Maratón (44 kilómetros) viajaba con ganas de rematar una buena temporada que le ha llevado a ser séptimo en Transgrancanaria, 5º en el nacional de distancia Clasic, Internacional absoluto en el Cto de Europa Of-Road disputado en Julio (también en El Paso) y séptimo en Ultra Pirineu, pero le faltaba rematar por todo el trabajo que tiene detrás, a tantas horas de esfuerzo,..» y salió por justicia deportiva», dice Mirabel. Precisamente fue Madruga el que le introdujo en esta especialidad.

El torrejoncillano fue tercero. Cubrió el trayecto de la Ermita de la Virgen del Pino hasta Los Llanos de Aridane, subiendo al techo de la isla (el Roque de los Muchachos, 2400m) y descendió en 17 kilómetros hasta Tazacorte, nivel del mar, para rematar con la subida a Los Llanos de Aridane. Y fue en ese descenso donde «me lancé con todo lo que tenía, como si fuera la última carrera no del año, sino de mi vida, a por la tercera posición, que tenía premio extra, pues al entrar entre los tres primeros de un evento de talla internacional by utmb, obtengo el pase directo para disputar el próximo UTMB 2023 (en la distancia de 56 kilómetros, la denominada OCC)», relata él mismo.

«Fue muy bonito para mi cerrar el año así, sobre todo por toda la gente que me ha apoyado en un año q muy bueno pero que ha tenido momentos difíciles de gestionar a nivel emocional por varias razones. Y poder compartir este premio con mi gente, con mi equipo (fisios, nutricionista, podólogo...) mi familia, mis amigos, la gente que me muestra tanto cariño y respeto en Torrejoncillo, en Extremadura y en muchos más lugares que hacen que siempre me sienta arropado... para todos va este momento», recalca.