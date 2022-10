‘Palazo’ al Al-Qázeres (y van dos) tras la lesión de Nedzla Kovacevic

No le bastó al Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura perder a Laura Chahrour para toda la temporada cuando en plena preparación se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La sublimación de la desgracia fue conocer el martes que Nedzla Kovacevic sufre la misma lesión, lo que ha supuesto un considerable disgusto en el seno interno del club.

La alegría que habían supuesto los buenos resultados iniciales (cuatro victorias y una sola derrota) se ve ahora ensombrecida, ya que justo cuando se empezaba asumir la dolencia de Chahrour, que había llegado con la etiqueta de base titular, llega ahora la de Kovacevic, que en los primeros encuentros había dejado muy buenos detalles. Anotó 22 puntos en el choque ante el Canoe, el anterior al del Paterna, que fue en el que sufrió su problema cuando solo llevaba unos segundos en la pista.

«Es una noticia dura. Moral y deportivamente es un palo. Poco a poco tanto ella como el resto del equipo cogiendo ánimo, pero es complicado. Aunque nos lo podíamos temer, siempre teníamos la esperanza de fuese un esguince de rodilla fuerte que la tuviese tres meses parada, no el resto del año», acertaba a decir Jesús Sánchez tras el entrenamiento de la tarde. El técnico tendrá que seguir haciendo equilibrismos para sacar adelante a la plantilla, como sucedió frente al propio Paterna y al Melilla. En ambos se ganó, pero cuesta imaginar que la tendencia se mantenga si sigue pudiendo alinear únicamente a siete jugadoras del primer equipo.

Fichar es urgente, pero hasta en eso hay un halo de desgracia en el Al-Qázeres. Con la temporada recién comenzada no es fácil encontrar jugadoras. El mercado femenino es mucho más escaso que en categoría masculina senior, donde sí hay más profesionales libres donde elegir. Y tampoco es sencillo sacar a quienes están en sus equipos con contrato en vigor. «Si no hemos fichado no ha sido porque no hemos querido, sino porque no hemos podido. Hemos tenido tres o cuatro situaciones que finalmente no se han hecho, pero no ha sido porque no lo hayamos intentado. Espero que a medida que avance la temporada haya más jugadoras dispuestas a moverse de sus clubs por las razones que sean», dice Sánchez.

En el vestuario se respira pena, pero también esperanza. «Está claro que la noticia no ha sido fácil para nadie. Nosotras como grupo hemos estado intentado arroparla y ser un apoyo para ella, ya que son momentos muy duros», apunta la alero Lucía Fontela. «Esto ha hecho que nos unamos mucho más. Todas debemos dar un paso al frente y asumir responsabilidades para poder pasar este bache. Tanto Nedzla como Laura como Mabel [Galiana, que arrastra una lesión de la pasada campaña] nos dan la fuerza para que sigamos compitiendo como hasta el momento. Jugamos por nosotras y por ellas», añade.