El Cáceres, con la misión de hacer fortín

Tradicionalmente el Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha jugado de forma exagerada con la ventaja de hacerse fiable en su feudo, pero esta temporada no está siendo en absoluto así, con dos derrotas en otros tantos partidos disputados. Y este viernes confía en variar esa tendencia recibiendo al Guuk Gipuzkoa, un equipo de clase media-alta de la LEB Oro (21.00 horas) que a buen seguro no lo pondrá fácil.

Las sensaciones no fueron las mejores ni ante Almansa ni ante HLA Alicante, aunque en este último partido, como hace una semana en Andorra, se apreciaron brotes verdes pese a perder. Como el propio fortín del Multiusos, el de Roberto Blanco es todavía un equipo en construcción. Muchas miradas estarán puestas en Vaidas Cepukaitis, el pívot lituano que llegó hace apenas diez días y al que su propio entrenador le pide más protagonismo en ataque, llegando a sugerir que sea más egoísta y busque más puntos que asistencias. Desde luego es algo que se necesita en un grupo que no todos han asumido todavía sus teóricos roles.

«Vamos con ganas de demostrar esa mejoría que vamos viendo poco a poco en el equipo. Les he dicho a los chicos que me gusta lo que veo en los entrenamientos y deseo que se refleje en la pista», afirmó este jueves el propio Blanco, intentando esbozar una vez más su mejor sonrisa. Su optimismo casi patológico se contrapone a un inquietante 1-3 en el balance clasificatorio. Arma de doble filo sobre todo cuando se está ante un ciclo de partidos más ganables que los que vendrán después. Tras recibir a Gipuzkoa se viajará a Castelló para medirse al Tau y a continuación esperan los tres recién ascendidos (Cantabria en casa y Albacete y Ourense fuera). Los cimientos de la permanencia se pondrán (o no) entre noviembre y diciembre. Pocos lo dudan.

Viejos conocidos

Los vascos, a los que se ganó los dos partidos la pasada temporada, llegan una plantilla en la que repiten tanto el entrenador como el núcleo de jugadores, incluyendo un Aitor Zubizarreta consolidado como base de peso en la LEB Oro. Por ahora, ha ganado tantos partidos como ha perdido (dos). «Los dos equipos tenemos propuestas vistosas para la grada», aseguró Blanco, que definió a su rival como «intenso y bueno en defensa, trabajador y con experiencia». Aparte de a Zubi, mencionó a otro exverdinegro como Rolandas Jakstas, a los nacionales Mikel Motos y Ander Martínez, a su experimentado juego interior (Rauno Nurger, Mario Delas) y a un escolta «con gran facilidad para hacer puntos» como Justin Jaworski.

Por segunda jornada consecutiva no podrá quejarse de falta de recursos. Dispone de doce jugadores de la primera plantilla, aunque con asterisco de Bouna Ndiaye como Ali Tew tienen contrato temporal y que lo renueven no está nada claro. Mientras, Carlos Toledo avanza en su recuperación.