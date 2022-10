El Diocesano quiere jugar el domingo 13 ante el Zaragoza y el Cacereño el 12 ante el Córdoba

El Diocesano quiere jugar su partido ante el Zaragoza de Copa del Rey el 13 de noviembre a las 12.00 horas en el Municipal de Arroyo de la Luz. Esa es la propuesta enviada a la Federación Española de Fútbol, que tendrá que decidir al respecto.

El club cacereño espera que la federación autorice la celebración de este duelo histórico, pues el Municipal “cumple con todos los requisitos”. El Dioce así lo afirma en una nota en la que también agradece al Ayuntamiento de Arroyo de la Luz “su disponibilidad y el ofrecimiento de sus instalaciones”.

Habrá otro factor a tener en cuenta: la televisión, que tendrá que dar la luz verde a la retransmisión. Se espera que no haya problemas ahí tampoco.

Mientras tanto, el Cacereño-Córdoba será, en principio el sábado 12 (sin horario fijado aún), cumpliéndose así con el acuerdo de los dos clubs locales de no coincidir en día después de una reunión muy positiva el pasado martes. En el CPC creen que la presencia masiva de aficionados del Córdoba ese día puede provocar una buena taquilla que compense los gastos de la luz artificial en el estadio cacereño. Este partido no tiene condicionante televisivo obligatorio al no tratarse de clubs con implicación de la Liga de Fútbol Profesional.