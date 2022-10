El Cáceres está muy lejos de rular

Definitivamente, el pesimismo que se respiraba en pretemporada ha mutado en realismo: el Cáceres Patrimonio de la Humanidad encajó otra preocupante derrota, esta vez ante el Guuk Gipuzkoa Basket (69-79), lo que le atornilla al vagón de cola de la clasificación con solo un triunfo tras cinco jornadas. Vencer a un equipo que es superior en presupuesto no podía exigirse, pero sí una mejor imagen, unas sensaciones más esperanzadoras. Nada de eso.

La decepción en un partido que llegó prácticamente sentenciado al último cuarto se produjo en un día en el que el aspecto de las gradas mejoró gracias a las iniciativas del club y su cantera. La lástima es enorme al comprobar que el día en el que muchos volvieron al Multiusos, con un ambiente de bastante animación, el anfitrión no respondió.

Al conjunto de Roberto Blanco le falta de casi todo, la verdad. Seguramente actitud no, pero sí talento, orden y el invisible ‘ángel’ que tenía el de la pasada temporada. Quizás esta comparación sea cruel y haya que ir eliminándola, pero de momento es lo que hay. ¿Demasiadas decisiones arriesgadas en la configuración de la plantilla cuando había un bloque consolidado que había conectado con la grada y obtenido grandes resultados? Es pronto para responder, pero por ahora, sí.

Una noche amarga

El primer cuarto fue inconsistente... por los dos equipos, excesivamente fallones y sin encontrar continuidad. Al Cáceres se le detectaba un exceso de deseo por agradar, lo que provocaba cierta precipitación. Al menos no permitió que el Gipuzkoa lo aprovechase de verdad.

Vaidas Cepukaistis no fue titular y cuando salió dejó sensaciones contrapuestas. Se ve que es un jugador de talento, pero todavía tiene que coger su rol, ser más protagonista. De él depende gran parte de la mejoría que se necesita.

Algo similar a lo del primer cuarto pasó en el segundo, con la diferencia de que el conjunto local estuvo incluso mucho más desacertado. Su crisis ofensiva resultó desesperante, con ataques desordenados, resueltos con tiros sin posición, que además a menudo propiciaban contraataques letales del rival. No faltaban los pases a la grada. Para colmo, Kaspars Vecvagars y Simas Jarumbauskas se tenían que sentar al acumular dos faltas personales muy pronto y el rebote ofensivo era un problemazo gigante.

Casi cinco minutos sin anotar fue el balance, pero lo curioso fue que eso no fue aprovechado por los donostiarras para marcharse en el marcador, que es lo que hubiese hecho cualquier equipo medio apañado. Su máxima ventaja fue un 23-29 a falta de 50 segundos para el intermedio. Kevin Bercy enchufó entonces un triple y el 26-29 del descanso era prácticamente para irse a la Fuente Luminosa a celebrarlo.

A esas alturas, Blanco ya había utilizado a sus doce jugadores disponibles, pero no terminaba de encontrar un quinteto que fuese realmente productivo.

La segunda parte en el Multiusos

La película se repitió, pero esta vez con un final más cruel. El Cáceres salió algo dormido de los vestuarios, aferrados los suyos a resolver individualmente, y el Gipuzkoa realizó su primer demarraje (28-35, min. 23) gracias al liderazgo del exverdinegro Rolandas Jakstas.

Los fogonazos de Vecvagars y Jarumbauskas --se sabía que el tiro no era lo suyo, pero ¿tanto?-- apretaron en un abrir y cerrar de ojos el choque (39-41, min. 26). Por momentos el Multiusos pareció el de los mejores tiempos, con la afición sintiéndose un factor.

Fue un espejismo del tamaño del desierto del Sahara. Apenas dos minutos después, Gipuzkoa, sin alterarse, había vuelto a poner tierra de por medio (39-47), encarando el último cuarto con media victoria en el bolsillo (40-55).

El ‘quiero y no puedo’ extremeño y su necesidad de aplicarle una gruesa capa de maquillaje al electrónico marcaron lo sucedido a partir de entonces. No, no se le puede reprochar falta de interés al equipo, pero sí una ausencia de ideas realmente espantosa.

Ya vendrán tiempos mejores, pero tendrá que ser pronto. Espera el Tau Castelló de Juan Orenga y luego da miedo lo que pueda suceder ante los tres recién ascendidos, rivales directos para una permanencia que habrá que sudar con sangre.