El Don Benito se aferra a un nuevo comienzo para ganar

Vivir de las sensaciones en el fútbol no es precisamente una buena noticia. El Deportivo Don Benito, hundido en la clasificación con solo tres puntos en ocho jornadas, visita este sábado (16.00h) al Alcorcón B aferrado no a los resultados, porque no puede, sino a las sensaciones del partido ante el Cerdanyola. No es que fueran excesivamente boyantes o positivas, pero el Dépor logró generar varias ocasiones de gol en una derrota que llegó en el único acercamiento de peligro de los catalanes. «Queremos dar continuidad a la primera parte de la pasada semana», dijo Manolo Martínez en la rueda de prensa previa al encuentro de este fin de semana.

Manolo Martínez llega al Don Benito con un reto mayúsculo Todo ello en una semana en la que el nuevo técnico rojiblanco ha podido trabajar con normalidad por primera vez desde su llegada a la localidad dombenitense hace justo una semana. Su estreno en el banquillo, no obstante, se produjo el domingo pasado, aunque evidentemente no tuvo tiempo para retocar prácticamente nada ante el Cerdanyola. Será por lo tanto ante el Alcorcón B cuando previsiblemente puedan verse más cambios en la idea de juego respecto a su predecesor en el cargo Roberto Aguirre. En ese sentido, apunta a que están trabajando en la manera en la que generar más presencia en el área rival y tener más intensidad en las situaciones de peligro para poder hacer goles a favor. Para el ahora entrenador del Don Benito es importante alejar de la mente de los jugadores la necesidad de ganar partidos y prefiere enfocar el trabajo en el «cómo hacer las cosas». «Está claro el qué, pero debemos establecer la manera en la que hemos de llegar a la victoria», añadía. Esta semana la ha aprovechado también para hablar con los jugadores de manera grupal e individual para conocerlos mejor y para poder sacar de ellos el máximo rendimiento posible. El Alcorcón B, típico filial Sobre el Alcorcón B, Martínez destacó que como cualquier filial intentan ser dominadores del partido, aunque apostilló que las características del campo «son poco acordes a ese juego que quieren desarrollar». Aún así, indicó que buscan tener protagonismo con el balón y son un equipo con jugadores de talento y calidad en todas sus líneas. En el apartado de bajas, el Dépor no contará con Carlos López, que vio la quinta amarilla ante el Cerdanyola y no podrá estar convocado por lo tanto. Además, Lolo Pavón, que continúa con problemas físicos, no llegará a tiempo para el partido a pesar de haber entrenado con cierta normalidad esta semana, por lo que no se espera que viaje a tierras madrileñas. Alcorcón B: Álex Ruiz, Emi Hernández, Yuste, Urbáez, Bachiller, Chus Ruiz, Nepo, Sarmiento, Fede, Piri, Mario Rivas. Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Guijarro, Rafa Ortiz, Álex Herrera, Espinar, Concheiro, Santana, Manu Molina, Fran Pérez, Pablo Rodríguez. Árbitro: David Recio Moreno (colegio navarro). Estadio: Santo Domingo. Hora: Sábado, 16.00.