El Miralvalle quiere recuperar su espíritu

El Hierros Díaz Miralvalle Extremadura intenta dejar atrás lo sucedido el sábado pasado, cuando cayó rotundamente en la pista del Tirso Incentro (90-51). Lo haría probablemente con una victoria convincente contra el Maristas Coruña (pabellón Ciudad de Plasencia, 18.30 horas), como reconoce su entrenador, ‘Rula’ Pérez.

«Queremos recuperar nuestra filosofía, que el día de Tirso no la tuvimos. Ser el equipo de los tres primeros partidos. Nuestra afición nos dará un plus. Debemos trabajar desde la defensa. No podemos permitirnos que nos metan 90 puntos», indica el técnico, que asegura que las posibilidades de triunfo serían altas en el caso de dejar al Coruña en 60 de anotación.

Las gallegas está en la zona baja del grupo A de la Liga Femenina 2 con un balance de 1-3, justo el contrario del Miralvalle, pero aún así Pérez no se fía un ápice. «Es un equipo que está yendo de menos a más, recuperando a gente que empezó lesionada. Viene de una victoria abultada contra Aridane. Combina experiencia con juventud y extranjeras que le han dado nivel, sobre todo físico», analiza.

En su opinión, los dos conjuntos tienen propuestas similares, « presionando a toda la pista e intentando jugar rápido. Va a ser un partido bonito».