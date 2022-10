El Mérida, a mantener el estado de optimismo en el entorno

Pocas veces un partido que no acaba en victoria agrada tanto a un público local como el del último choque en el Romano José Fouto entre el Mérida y el Real Madrid Castilla. Los emeritenses fueron por delante en el marcador y jugaron una segunda mitad de mucho nivel que divirtió a su parroquia, al final, empataría el filial madridista en una jugada aislada, pero eso no evitó la ovación final. El contexto para este domingo (12.00 horas) es distinto porque el rival también lo es. El Algeciras no va a atraer tanto público, pero la remontada en San Fernando hace una semana mantiene el estado de optimismo en el entorno.

El equipo algecireño está en un gran momento como institución, hace dos temporadas luchó por ascender a Segunda y la temporada pasada terminó en un meritorio séptimo puesto en Primera Federación, lo que le hacer de esos equipos que «va a estar en media de la tabla para arriba y si lo hace muy bien, entrará en playoff, y si no, en mitad de la tabla porque tiene recursos y plantilla con buenos jugadores con un comportamiento general bueno». De esta forma lo definía Juanma Barrero. Sin embargo, actualmente, mirando hacia la clasificación, se enfrentan dos equipos muy igualados, con un punto de ventaja para los de Ivan Ania, que han marcado dos goles más pero también han recibido dos más. A nivel individual, además del atractivo duelo que se prevé entre la habilidad de Larrubia y la capacidad ofensiva de Tomás Sánchez, destaca por parte visitante la figura de Álvaro Romero, máximo goleador del grupo con seis tantos y mucho más pues «puede ocupar varias posiciones, es habilidoso, cae a banda, otras veces partiendo desde la banda. Nos preocupa porque es un buen jugador, que ha añadido el gol a esa habilidad». Sin embargo, tiene claro que «no vamos a poner un marcaje especial». LAS NOVEDADES Con respecto al once titular, podría darse la circunstancias de que Juanma repita el mismo once que en San Fernando, aunque también explicaba en la previa que en San Fernando quiso juntar a Carlos Cinta, Lolo Plá y a Nando Copete porque el estadio Iberoamericano «no es muy ancho, por lo que Nando Copete le sitúa más con un tercer delantero. Con Nando estamos muy contentos porque puede jugar en las dos posiciones». Así pues, teniendo en cuenta la mayor anchura del Romano, la única modificación podría llegar en la banda izquierda con la entrada de Sandoval o Viñuela, por lo que el sacrificado estaría en esa terna, aunque los tres llegan en buen momento al partido. Con respecto al propio terreno de juego, el equipo no lo ha pisado por la resiembra, «hay que pagar este pequeño peaje para poder disfrutarlo». Por su parte, Iván Ania, que llega sin bajas y de ganar en casa al Talavera, entiende que esta categoría «es muy igualada» y por eso «los detalles son muy importantes». En este sentido, para el técnico asturiano «es muy importante dominar las dos áreas». Del Mérida sabe que «es un equipo que sale muy fuerte en los primeros minutos de partido y ya tenemos la experiencia negativa de recibir un gol rápido como en Ceuta». Mérida AD: Javi Montoya, Pipe, Nacho González, Bonaque, Álvaro Ramón, Acosta, Meléndez, Larrubia, Nando Copete, Carlos Cinta y Lolo Plá. Algeciras: Juan Flere, Albarrán, Jordi Figueras, Amoah, Tomás Sánchez, Iván Trujillo, Inai Veiga, José Mena, Álvaro Romero, Elejalde y Roni. Árbitro: Bueno Prieto (Madrid). Estadio: Romano José Fouto. Hora: 12.00.