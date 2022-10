Paola García Lozano es subcampeona del mundo de karate. La deportista almendralejense se colgó la medalla de plata en el Mundial celebrado en Turquía dentro de su especialidad de kata en su primer campeonato del mundo en categoría junior. Representando a España, Paola accedió a la gran final tras superar tres rondas clasificatorias durísimas, pero cayó en la final celebrada este sábado en Konya ante la representante de Japón, Aoba Furukawa, que era otra de las grandes favoritas al título.

La karateca extremeña ha recibido un aluvión de felicitaciones por el subcampeonato, que bien pudo ser oro porque en la final la representante nipona superó a Paola por tan sólo cuatro centésimas. Los jueces otorgaron una puntuación de 24,76 a Paola García y 24,80 a la representante de Japón, una diferencia casi inexplicable en kata.

«La verdad es que he llegado en mi mejor versión de este momento y estoy feliz. No se puede ganar siempre, esa es la realidad, aunque tengo la sensación de que hemos estado más cerca incluso de lo que dicta el resultado”, puntualizó la karateca. Y es que tanto los técnicos como los seleccionadores españoles no han terminado de entender bien la decisión final de los jueces a la vista de los katas exhibidos en la final. De hecho, desde la delegación española, se piensa que la bandera de Japón en este deporte ha podido pesar más en la gran final y ha podido ser un aspecto determinante, ya que incluso seleccionadores de otros países consideraban mejor actuación la de Paola.

«Nosotros hemos hecho el mejor kata posible. No voy a buscar excusas ni vamos a detenernos en aspectos que no controlamos. No hay por qué enfadarse y todo pasa por algo. Habrá que seguir trabajando y veremos todavía mejores versiones de Paola», aseguraba la deportista con gran madurez, pese a sus 16 años.

Paola ha recibido las felicitaciones públicas de la Federación Española de Karate, de la extremeña, del Ayuntamiento de Almendralejo y la admiración de muchos deportistas que conocen el esfuerzo diario que dedica.

El subcampeonato del mundo es una guinda brillante para un año redondo en el que Paola García se coronó campeonato de Europa en la República Checa y ha logrado su primera victoria en la Liga Nacional de Karate de absolutos, donde ya apunta a dominar el karate nacional.