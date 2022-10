El Villanovense busca dar otro paso en su objetivo de mirar hacia arriba

El Villanovense da una de cal y otra de arena. Al menos así ha sido hasta ahora en lo que va de liga. Lo mismo saca una victoria casi sin merecerlo en Guadalajara que acaba perdiendo de manera incomprensible en casa ante el Socuéllamos. La duda es saber qué versión se encontrarán este domingo (17.00h) los aficionados serones cuando su equipo reciba al Unión Adarve, uno de los equipos llamados a estar en la pelea por el ascenso hasta el final.

Los de Manolo Cano vienen de ganar la pasada semana al Guadalajara por 0-2 gracias a los goles de Ohemeng y Samu Hurtado, pero el aficionado villanovense todavía arrastra los problemas de cara a gol que denotó su equipo hace dos semanas en casa ante el Socuéllamos. Sobre ese asunto, es decir, el gol, habló Manolo Cano en la previa del encuentro. Para el técnico "se empiezan a ver cosas muy buenas", aunque considera necesario darle continuidad a esos aspectos positivos que se ven durante los partidos. "Debemos seguir creciendo en todas las facetas del juego para dar continuidad a lo que hacemos bien para minimizar esas lagunas donde nos perdemos un poco y nos quedamos a merced del rival", añadió. Aún así, Cano considera que "cada día que pasa el equipo hace más cosas bien, por lo que ahora se trata de trasladarlas poco a poco cada domingo".

Y es que el conjunto serón es octavo en la clasificación con 11 puntos, a solo dos de los puestos de play off y tres por encima de los de descenso, lo que viene siendo estar en la zona media de la clasificación. Aún así el cuadro de Villanueva de la Serena espera seguir mirando más hacia arriba de la clasificación a tenor de la plantilla que ha confeccionado y de las potencialidades que se les presume.

Frente a ellos estará el Unión Adarve, que no pasa precisamente por su mejor momento en cuanto a resultados. Los madrileños acumulan ya cuatro partidos sin ganar y vienen de empatar a tres en su último partido en casa ante el Atlético Paso. Mientras, su última victoria se produjo hace cinco jornadas, cuando ganó en casa por 2-0 al Cerdanyola. Aún así Manolo Cano considera que el Adarve será un "equipo difícil de ganar" y prevé un partido "bonito y disputado".

En el apartado de bajas, Manolo Cano no podrá contar con Óscar Muñoz, lesionado de gravedad el pasado lunes durante el entrenamiento. El joven canterano sufre una lesión de ligamentos y se perderá previsiblemente lo que resta de temporada, por lo que el club trabaja ya en poder incorporar algún futbolista que pueda suplir la baja del extremo villanovense.

Así pues, el once de Cano no tendrá muchos cambios respecto al que puso en liza ante el Guadalajara y Ohemeng y Guille Perero jugarán por bandas, mientras que Javi Pérez volverá a comandar la medular después de aprovechar su oportunidad el pasado fin de semana. Por lo demás, no habrá grandes novedades.