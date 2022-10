El Villanovense se suma a la pelea

Paso a paso y con buena letra. El Villanovense sumó ante el Unión Adarve su segunda victoria consecutiva y lo hizo en un encuentro en el que tuvo que sufrir de lo lindo para acabar llevándose los tres puntos ante los madrileños gracias a un tempranero gol de Sillero en la primera mitad. Los serones, a merced del rival por momentos, fiaron sus opciones de triunfo a su impenetrable entramado defensivo, que solventó de manera implacable los intentos de empate de los visitantes.

Nada más empezar el partido ya avisó el Villanovense de que no iba a ser tan contemplativo como en ocasiones anteriores ante su afición. De hecho, al poco del comienzo Samu Hurtado protagonizó una buena incursión por banda que finalizó con un servicio medido para Pajuelo, que entrando desde atrás en el área no llegó a conectar bien el remate en carrera con todo a placer. Pero acto seguido respondió el Adarve con un golpeo desviado de Pablo Rojo desde la frontal. Y es que los madrileños no se anduvieron con miramientos a la hora de atacar. Fueron verticales y agresivos en la parcela ofensiva ante un Villanovense que adoleció de pausa y control durante los primeros 45 minutos.

Pero en el fútbol lo que tiene premio es la puntería, y ahí el Villanovense golpeó con más acierto. Al cuarto de hora de partido fue Sillero el que remató completamente solo en el segundo palo un gran centro de Ohemeng desde el costado zurdo. Y eso que justo en la jugada anterior había sido el Adarve el que bien pudo haber hecho el primero en una peinada en el primer palo de Carbonel que quedó muerto en el área pequeña y que sacó en el momento justo la defensa serona.

El gol de Sillero pareció anestesiar al Villanovense en el apartado ofensivo. De hecho, fueron los visitantes los que siguieron inquietando el área rival con constantes acercamientos de relativo peligro. No obstante, más allá de una falta de Calleja que se marchó rozando la escuadra y de un posible penalti sobre Albur que el árbitro omitió afortunadamente, el Unión Adarve no logró probar las destrezas de un Álex Lázaro seguro bajo palos.

La segunda mitad, diferente

La segunda parte fue completamente opuesta a la primera, al menos en su primer tramo. Cano, sabedor de la necesidad de dotar a su equipo de un mayor control del balón para no sufrir tanto, dio entrada a Mario González sobre el terreno de juego y retocó el sistema para evitar las transiciones ofensivas del Adarve. En esas, los serones dieron buena muestra de haber elegido bien para contrarrestar el caudal ofensivo de su rival, que no inquietó el área del Villanovense hasta mediada la segunda mitad cuando Calleja sirvió un centro envenenado y ante el que Álex Lázaro tuvo que emplearse a fondo para evitar apuros mayores.

Los locales, desaparecidos en campo rival, apenas inquietaron el área rival durante la segunda parte salvo en contadísimas ocasiones. Ante ese temor a dejar desguarnecida la retaguardia, el Unión Adarve fue empujando al Villanovense sobre su propio área para dibujar ocasiones peligrosas. Así, Harta protagonizó la más clara de la segunda parte para los suyos cuando remató en carrera un buen servicio de Pineda desde el costado, pero el ariete visitante no encontró portería para alivio del villanovense. Luego fue el proio Pineda el que reclamó un posible penalti al ser derribado por Escudero dentro del área. Dudoso cuanto menos. Una jugada que además finalizó Maganto con un disparo franco desde la frontal que desvió con una buena estirada Álex Lázaro.

No obstante, en ese ímpetu del Adarve por encontrar el empate fue el Villanovense el que pudo sentenciar con una jugada de Runy que acabó estrellándose en el palo, aunque al final no tuvieron que lamentar dicho error. Los serones, tras esta victoria, se quedan a solo un punto de los puestos de fase de ascenso.