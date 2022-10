La afición del Mérida se divierte en el Romano

Ya se han completado diez jornadas de liga en Primera Federación y el Mérida se encuentra en mitad de la tabla a la misma distancia de los playoffs de ascenso que de los puestos de descenso: a cuatro puntos respectivamente. El equipo de Juanma Barrero empezó perdiendo en las dos primeras jornadas y a partir de ahí ha encadenado ocho partidos sin conocer la derrota con un bagaje de tres victorias y cinco empates.

En esta buena racha llama la atención algunos aspectos como es que los tres últimos partidos fuera de casa los ha empezado perdiendo y ha sido capaz de ganar dos, en Vigo y en San Fernando, y de empatar el otro, en Talavera. Aunque, sin duda, lo que destaca sobremanera es que los de Barrero han conseguido hacer que los aficionados que van al Romano José Fouto se diviertan con lo que ven. Y no son victorias, pues solo ha habido una en casa (frente al Pontevedra). Sin embargo, incluso en la derrota frente al Deportivo de La Coruña las sensaciones fueron positivas.

En este sentido, la segunda parte ante el Real Madrid Castilla ya fue un divertimento por el nivel mostrado, a pesar del empate postrero. Pero lo de este pasado domingo, con el empate a tres ante el Algeciras, será recordado por los 2.436 espectadores que estuvieron presenciando el encuentro. «Estos partidos gustan mucho a los aficionados, aunque a los entrenadores no tanto», reconocía el propio Barrero al final del choque, mientras que su colega Iván Ania aseveraba que «no puede ser que se necesiten cuatro goles para ganar un partido». Pero, al final, el que paga la entrada lo que quiere es divertirse y, obviamente, ver ganar a su equipo. No lo logró, pero estuvo muy cerca de hacerlo si Carlos Cinta hubiera llegado a ese último balón, aunque también podía haber caído cruz si Javi Montoya no detiene el penalti.

Tranquilidad clasificatoria

Los buenos resultados a domicilio y la tranquilidad clasificatoria hacen que los aficionados hablen de lo bien que se lo han pasado viendo jugar al Mérida en los dos últimos encuentros caseros, a pesar de que el bagaje sea solo de dos puntos sobre seis.

Para la siguiente jornada, frente al Sanse el domingo a partir de las 18.00 horas, no estarán disponibles Garay ni Bonaque, pues fueron expulsado ante el Algeciras. A pesar de que Pipe pidió el cambio, se espera que pueda estar disponible, pues si no habría un problema para cubrir la posición del lateral derecho, teniendo que readaptar a Viñuela a ese puesto.