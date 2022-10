El Al-Qázeres visita al Ardoi con seis profesionales, dos júnior y una duda

Kate Andersen, Lucía Fontela, Crystal Primm, Celia García, Gedna Capel y Sira Hisado. Esas son las seis profesionales con las que el Alter Enersun Al-Qázeres ha viajado hasta Estella-Lizarra para enfrentarse este martes al Osés Construcción Ardoi (12.00 horas) en la séptima jornada de la Liga Femenina Challenge. En la expedición también están las júnior Lucía Encinas y Sheila Gómez y la eslovaca Radka Stasova, cuyo fichaje se anunció el sábado y Jesús Sánchez espera contar con ella, aunque su transfer aún no ha llegado.

En casa se queda Sara Zaragoza, que se hizo un fuerte esguince de tobillo durante un entrenamiento la pasada semana. No jugó el pasado sábado y tampoco lo hará este martes. Sánchez espera contar con ella en la siguiente jornada, el día 5 ante el Ferrol en el Multiusos, aunque si no está lista, no se correrán riesgos. «Lo importante es que vuelva perfectamente».

Los contratiempos no impiden que el equipo llegue bien moralmente. Tampoco la cruel derrota del pasado sábado ante el Lima Horta Barcelona (64-65) ha pasado factura. «Nos quedamos más con lo positivo, por cómo se compite, que con la mala suerte en el desenlace», cuenta el técnico. Otra cosa será el apartado físico. Jugar tan seguido para una plantilla tan corta puede acabar pasando factura, asume Sánchez. «Ojalá seamos capaces de competir».

Cuatro victorias acumula el Al-Qázeres, tres el Ardoi, solo una de ellas jugando como local. Pero a pesar de esto, Jesús Sánchez lo define como un equipo «peligroso en su pista». «Es un equipo que está defendiendo duro, que tiene una plantilla larga. Creo que al final va a estar más mirando hacia arriba que hacia abajo», añade.

Radka Stasova, un buen fichaje

Sobre la última incorporación, la base eslovaca Radka Stasova, con la que espera poder contar este martes (falta la documentación del traspaso), asegura que «viene con mucha ilusión, muchas ganas. Hemos sido afortunados, el mercado no está fácil y su fichaje se desarrolló súper rápido. Esta operación nos ha salido bien tanto en lo deportivo como en lo económico. Seguro que una base de su experiencia nos va a aportar mucho». Stasova también puede jugar en la posición de escolta. De momento, ha completado un par de sesiones de trabajo junto al resto de la plantilla.