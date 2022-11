Espectacular éxito del Al-Qázeres

El Al-Qázeres se llevó una merecida y trabajada victoria ante el Ardoi reponiéndose a un aciago segundo cuarto (57-71). Pero en la segunda parte las de Jesús Sánchez fueron un vendaval. Unas Kate Andersen y Celia García soberbias y una debutante, la base eslovaca Radka Stasova, que le dio un plus al equipo cacereño, fueron determinantes en el espectacular éxito.

Pese a presentarse sólo con siete profesionales en Lizarrería, las de Jesús Sánchez, diezmadas y tras la cruel derrota ante el Horta, dieron una gran lección de orgullo y profesionalidad para salir adelante en una semana extenuante con tres partidos. Al final, quinto triunfo y muy arriba en la tabla co la perspectiva de que el sábado llega al Multiusos el líder, el Uni Ferrol.

Comenzó con ventajas el Ardoi (7-2) estando más acertado en los primeros minutos. Las verdes padecían en ataque y en los primeros cuatro minutos sólo pudieron sumar la primera canasta con la que Andersen estrenó el marcador. Después del 9-2 un triple de Andersen con un adicional permitió meter a las extremeñas en el partido.

Pero el Ardoi anotaba con más fluidez aunque el coraje de las extremeñas superaba sus carencias. Una bombita de Primm impulsaba a las de Sánchez, que iban a más con el paso de los minutos (19-16) tras una canasta de Capel.

Salía Radka Stasova para hacer su debut cuando quedaban tres minutos para el final del primer cuarto.

A base de triples el Al-Qázeres se pudo por delante con una canasta sobre la bocina de la debutante Stasova y cerraba un primer cuarto en el que fue de menos a más con una gran mejoría en su defensa, la circulación del balón y su acierto en el lanzamiento.

En el segundo acto, Celia García aumentó la diferencia con una certera suspensión pero las navarras recuperaron terreno con un parcial de 6/0 con una buena racha en el tiro. Pidió tiempo Sánchez a la vez que Stasova cedía el puesto a Andersen.

Fallaba ahora el equipo extremeño en su tiro exterior y el Ardoi aprovechaba la coyuntura para ponerse por delante (35-27) sumando un contundente parcial de 8-0 que obligaba de nuevo al técnico exstremeño a pedir tiempo cuando quedaban cuatro minutos para el descanso y su equipo había perdido el rigor defensivo, el ritmo y el acierto.

Un triple de Prim al reanudarse el juego ponía más distancia. Andersen volvía a errar desde la larga distancia y era Primm la que volvía a mover el marcador de las extremeñas con un lanzamiento exterior. Stasova acusaba lo precipitado de su debut y fallaba más de lo deseable. Le seguía costando demasiado al Al-Qázeres encontrar resquicios y buenas posiciones de tiro. Lo hacía a cuentagotas y con canastas esporádicas como la de Fontela o los tiros libres, insuficientes para recortar ante un Ardoi que sin hacer un gran baloncesto sabía gestionar su ventaja con una defensa fuerte y una mejor selección de tiro, teniendo en Hernández y Cabrera a sus mejores exponentes. Finalizaba el primer tiempo de la peor manera posible, con demasiadas concesiones y una preocupante astenia baloncestística plasmada en unos paupérrimos ocho puntos.

Segunda mitad

Tras el descanso, Stasova demostró quién es y anotó para la esperanza. Su canasta fue contagiosa y Andersen recuperó la puntería para resucitar a un equipo que parecía otro para ponerse a un solo punto (44-43). Mejoría en defensa, transiciones rápidas y más confianza impulsaban a las verdes. Primm, que había cogido el mando, llevó al Al-Qázeres a la remontada (46-47). Pedía tiempo el Ardoi pero las de Sánchez estaban desatadas y Stasova, ya más integrada, enchufaba un triple que devolvía la esperanza. Se sumaba a la fiesta Capel para voltear el marcador (46-53). Celia García aplacó la tímida reacción e las navarras con una canasta postrera que daba siete puntos de ventaja a las extremeñas para afrontar el cuarto decisivo.

La reacción de las de Sánchez había sido portentosa, con un 4/22 que prácticamente borraba de la pista a las navarras.

Stasova seguía creciendo y demostrando su enorme influencia con otro triple para abrir boca (48-58). Añadía dos tiros libres a su exhibición y Celia García la emulaba con otro triple (48-63) que empezaba a hacer sonreír a los que habían apostado por la victoria de las cacereñas.

El Ardoi seguía desaparecido y sometido pero no había tirado la toalla. Un parcial de 6/0 le hizo despertar con los puntos de su mejora jugadora, Cabrera, ya con dobles figuras y apabullante aunque insuficiente bajos los aros.

Sánchez volvía a parar el partido porque no quería relajación en las suyas. Un triple de Arregui confirmaba que el partido no estaba resuelto. Pero Andersen despejaba las dudas con un oportunísimo y valiente triple que ponía un colchón de once puntos (57-68) a dos minutos del final.

Paraba el partido el Ardoi para que su técnico buscara soluciones de emergencia. Aparecieron los nervios y los errores, hasta que Anne Katherine Andersen demostró que a ella no le afectaban con otra canasta que ponía la sentencia.