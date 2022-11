Tau Castelló-Cáceres: solo uno podrá ahuyentar sus dudas

Cuando suene la bocina final del Tau Castellón-Cáceres Patrimonio de la Humanidad de este viernes (21.00 horas) pasarán 16 días hasta que los extremeños vuelvan a saltar a la cancha debido al parón por las ‘ventanas FIBA’. Y resulta obvio señalar que sería muy distinto este parón con 2-4, en caso de victoria y aunque tampoco sea el arranque ideal, que con 1-5.

Los malos augurios de la pretemporada, con varias decisiones arriesgadas y problemas físicos en la plantilla, se han cumplido por ahora, aunque quedarían paliados en el caso de asaltar la pista castellonense. El Cáceres quiere ganar tiempo, fundamentalmente para recuperar a Carlos Toledo y adaptar a Vaidas Cepukaistis, pero es mejor hacerlo mientras se pone tierra de por medio con la zona de descenso, ahora peligrosamente cercana.

El equipo tiene problemas. Eso no lo niega ni su propio entrenador, Roberto Blanco, que reconoció que la semana ha sido «dura, de mucha tensión en los entrenamientos porque el momento lo requiere. Llevar 1-4 no es algo que sea bonito para nadie. Es difícil». Sostiene que los jugadores «han asumido el reto de aumentar la intensidad y el deseo de que esto mejore. Intentamos que todo el mundo no se desvíe de la idea, que tenga claro lo que estamos haciendo mal y dónde». ¿Y qué se está haciendo mal? «Mucha parte de los errores que estamos cometiendo vienen de la falta de concentración en algunos momentos, que no dejadez. Tenemos que tener más claras algunas situaciones para buscar nuestras ventajas, tanto en ataque como en defensa», responde.

Gran parte de los problemas se están centrando en el ataque. Solo tres equipos más anotan menos puntos de media que el Cáceres, cuyos porcentajes de acierto son más bien grises y demasiado frecuentemente se ve obligado a lanzar en malas posiciones, al final de la posesión. El juego no fluye como le gusta a Blanco, que asume que el equipo está «dubitativo». Resulta paradójico que asegure que «las dos o casi tres últimas semanas de trabajo han sido las mejores de las últimas temporadas de manera consecutiva. Eso tiene que dar sus frutos y esperemos que sea este viernes».

El rival y Orenga

Enfrente estará un Tau Castelló en el que tampoco hay mascletás. Su balance es algo mejor (2-3), pero no tanto las sensaciones. Perder ante dos recién ascendidos como Ourense y Albacete no debe estar en la hoja de ruta de un aspirante a vivir tranquilo en la zona media e incluso asomarse a los playoffs. «En su casa será un rival muy complicado, como siempre», pronostica el técnico del Cáceres, que menciona a varios jugadores «con mucha experiencia en la liga y con mucha calidad». Serían los dos bases, Óscar Alvarado y Joan Faner, el tirador Edu Durán (que acaba de volver de un larga lesión), el alero David Hook y los interiores Eric Stutz y Xavi Rey. Otro de los pívots es el exverdinegro Jorge Bilbao (6,4 puntos y 4,2 rebotes en 16 minutos).

También jugó en Cáceres hace más de 20 años su técnico, Juan Antonio Orenga, al que le está costando hacerse con el equipo lo que es su debut en la LEB Oro. «En defensa tienen muchas variables y no encuentran el punto exacto», analiza Blanco, que mostró «máximo respeto, como a todos los entrenadores de la liga». «La verdad es que no me he parado a pensar que enfrente estaba una figura del baloncesto nacional como él. Tengo muchas cosas en la cabeza y una es saber lo que quiere hacer él. Pero por supuesto que cualquier referencia que se haga a él debe ser con honores. Ahora está en nuestra liga y sube el nivel al ser un entrenador muy reconocido o al menos una personalidad importante», apostilla.