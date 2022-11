Pipe está disponible para jugar con el Mérida frente al Sanse

Las sanciones por las dos expulsiones de la última jornada ha supuesto para el Mérida que llegue a la cita de este domingo (18.00 horas) frente al Sanse con cinco bajas: tres por lesión (Llácer, Kamal y Juanpa, aunque este último es duda hasta el último entrenamiento) y los dos sancionados, Bonaque y Benjamín Garay.

Por el primero entrará en el eje de la zaga Erik Ruiz, pero para la posición del lateral derecho saltaron las alarmas, pues el propio Garay entró en el partido por Pipe que pidió el cambio por problemas musculares. Si el lateral no hubiera estado disponible para esta semana, Juanma Barrero hubiera tenido un problema para ocupar dicha posición, viéndose obligado a recolocar a Viñuela. Sin embargo, el propio entrenador anunció este viernes que el futbolista está disponible: «el lunes no entrenó, pero el jueves ya hizo el entrenamiento casi completo porque se lo dijimos nosotros. Él conoce su cuerpo y sabe dónde están sus límites por eso prefirió parar antes de sufrir una rotura». Quien también jugará es Carlos Cinta, aunque «esta semana ha arrastrado molestias».

EN RACHA

Analizando el momento de su equipo, después de ocho jornadas consecutivas sin perder y dejando buenas sensaciones, Barrero reconocía que «si seguimos en esta línea tenemos muchas opciones que ganar aunque sea un punto que de perder, y si alguna vez llega la derrota, siempre que sea haciéndolo así, será un accidente».

Desde que manda en el banquillo emeritense es la primera vez que el de Don Álvaro no se sentará por sanción (dos partidos) después de que fuera también expulsado en el último choque, «una expulsión totalmente justa. Soy un poco de sangre caliente, era algo que tenía en la cabeza cuando empecé a entrenar a nivel profesional de que no me podían expulsar, pero bueno, en la grada seguramente estaré más nervioso todavía, pero con Sergio desde el banquillo con la ayuda de Davo y Juancho no va a haber problemas seguro».

A nivel particular, se le preguntaba por Lolo Plá, del que recalcaba que «desde hace tres o cuatro semanas está con actitud de diez. Lolo hace lo que nosotros le pedimos hasta cuando puede, le exigimos mucho más trabajo que el año pasado y a partir de ciertos minutos se le nota el cansancio. Nos da muchas cosas que este año no son tan tangibles como pases y goles». Pero sobre todo, lo que el entrenador quiso cancelar es la comparación entre Plá y Carlos Cintas porque «cada uno tiene sus características, entre los dos se complementan muy bien. Lo más importante es que los dos conozcan sus fortalezas y sepan aprovecharse de lo que genera cada uno».