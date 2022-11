El Al-Qázeres llega pletórico ante el gran favorito para subir

Nuevo sábado de Liga Femenina Challene en el Multiusos, esta vez con el Alter Enersun Al-Qázeres recibiendo al Baxi Ferrol a partir de las 18.00 horas. No es un partido cualquiera: el visitante es el líder en solitario de la categoría, confirmándose como máximo aspirante al ascenso directo tras siete victorias en otros tantos encuentros.

Las cacereñas están en el nutrido grupo que está a continuación con balance 5-2. Es seguramente mejor botín que el que se proyectaba a estas alturas a principios de temporada. El triunfo ante el Osés Construcción Ardoi el martes (57-71) ha refrendado las buenas sensaciones, pese a las reiteradas lesiones. «Hicimos una segunda parte muy buena, sobre todo en defensa. No era nada fácil», resumió el entrenador del Al-Qázeres, Jesús Sánchez. Sin embargo, en Navarra lesionó Sira Hisado, con un fuerte esguince que le hace estar casi descartada, y Sara Zaragoza es todavía duda por la misma dolencia que le ha hecho perderse los dos últimos encuentros.

PODEROSO RIVAL

Sobre el Ferrol, Sánchez indicó que es «un señor equipo hecho para lo que está haciendo: primero para subir directo. Una plantilla larguísima. Están jugando muy bien, con ritmo alto. Hay que ser realistas. Tienen un equipo muy largo. También parecía inabordable contra el Lima Horta con cinco profesionales y lo tuvimos en la última canasta. Lo vamos a intentar como mínimo».

Sí se podrá contar con la base eslovaca Radka Stasova, que debutó con buen pie en Ardoi. «Para el poco tiempo que lleva con nosotras, nos echó una mano grandísima. Fue una de las claves. Hemos acertado con el nivel de jugadora y su precio. Es una chica con experiencia, internacional. Ha cogido las primeras cosas rápido. Ha encajado bien en el grupo».

El primer objetivo, que era la permanencia, está ya cercano. «Ojalá ganemos dos o tres partidos más. Soy el primero que me encantaría echar cuentas para estar en los playoffs. Hay que ir con mucha cautela. Al final no sabes en qué momento te va a venir un tema físico en el que puedas perder partidos que no esperabas. Nos queda jugar con todos los de abajo. En función de lo que hagamos ahí podremos hablar de otras cosas», advierte el técnico, que pide «la actitud con la que partimos ante Lima Horta». También se congratuló de que «cada vez más gente va viniendo a los partidos y reconozca el esfuerzo de los chicas. Otra cosa es estar más o menos cerca de ganar».