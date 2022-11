Respiro monumental del Cáceres en Castellón

75 - Tau Castelló: Joan Faner (8), Edu Durán (6), Stutz (10), Hook (4), Dijkstra (2) -cinco inicial- Alley (9), Bilbao (5), Alvarado (20), Sabaté (9), Xavi Rey (0), Pedro López (2).

Llegaba Cáceres con urgencias clasificatorias a La Plana a raíz de esas tres derrotas seguidas, y rompió la racha en un encuentro donde los de Roberto Blanco fueron de más a menos, con un primer cuarto magistral, una máxima de 21 en el segundo pero con un último periodo muy errático que a punto estuvo de costar el triunfo. Por fortuna, con un Bercy magistral y un Cepukaitis muy firme en las dos zonas, el equipo pudo sujetar desde el tiro libre el marcador a su favor. Un triunfo vital, el segundo de la temporada, con el que irse al parón (75-79).

Buen arranque extremeño explotando la altura en las pinturas tanto en defensa como en ataque, y un triplazo de Bercy ubicaba un 0-7 que obligaba a un tiempo muerto de Juan Orenga apenas al minuto y medio de partido. Un minuto más tardaba en anotar Tau su primer acierto en entrada de Faner, pero Jarumbauskas contestaba con un canastón.

Se iba de ocho la escuadra extremeña con un acierto de Vecvagars desde cinco metros (4-12), y las buenas sensaciones no decrecían para los verdes. Jarumbauskas estaba on fire y el equipo lograba la decena de ventaja al paso por el ecuador del acto inicial. Bercy dictaba magisterio con acciones de crack bajo el aro y la pareja lituana también brillaba, si bien Alley entraba como un ciclón para Castellón con un triplazo. El mate de Bercy en contragolpe daba una máxima de once a 3:48, y Don Kevin sumaba después desde el 6,75, recital y más doce en el electrónico.

EXHIBICIÓN

Tau era un manojo de nervios y errores, con máxima extremeña creciendo a 14 y 17 con un triple sensacional de Lafuente. Lentísima la transición defensiva local con un 11-28 a 1:18 y Orenga desquiciado en un tiempo muerto. Llegó a ser de veinte la renta máxima de Cáceres, reducida a un 13-31 en el final. Un primer cuarto perfecto, de cine.

Orenga probaba todas las defensas posibles para frenar la sangría, apoyado por el acierto exterior de Sabaté. Un parcial local de 6-0 de salida estrechaba márgenes, cortado de manera oportuna por Isiani. Los extremeños, más entonados, mantenían una cómoda renta con un Lafuente esplendoroso, tres de tres en triples y 19 de nuevo arriba Cáceres. Dos canastas seguidas en penetración y a una mano de un Albert Lafuente inspiradísimo daban la máxima de 21 a Cáceres (25-46).

Buscó la reacción Tau en los mejores minutos hasta el momento de los locales, pero la reacción la descabezaba Bercy con un triple oportuno. Al descanso, 33-51 con un seis de seis en triples entre Lafuente y Bercy, tres por barba para los bombarderos extremeños. Sensacionales los de Roberto Blanco, sin apenas pérdidas de balón y muy entonados en la larga distancia para esos convincentes veinte puntos de margen.

PAULATINA REACCIÓN

De salida en el tercer acto, una pérdida de Dani alimentaba a los locales, pero un sensacional corte de zona de Vecvagars daba aire. Mejoraba la defensa local pero Bercy estaba siempre atento recogiendo los desechos para convertirlos en diamantes (38-55). Una serie de malos ataques de Cáceres Patrimonio de la Humanidad, sumado a una hermosa acción de Bilbao con la zurda obligaba al primer tiempo muerto de la noche de Roberto Blanco, con la renta extremeña reducida a trece puntos a seis minutos del final con un 42-55.

Un medio gancho de Stutz aumentaba el nerviosismo en los verdes, hasta que un oportuno rebote ofensivo de Cepukaitis con anotación cortaba la sangría de puntos. Dos flashes del lituano en ataque ubicaban un 44-59 que se quedó anclado varios minutos en el electrónico, en un carrusel de fallos y pérdidas de ambas escuadras.

Stutz despertaba poco a poco en Tau, lastrados los castellonenses por la cuarta falta de Bilbao. Un mate de Hook puso un 48-59 al entrar en el último minuto, pero los locales desperdiciaron dos ataques para bajar de la barrera de los diez puntos, llegando el final del tercer periodo con un más trece, 48-61.

FINAL DE INFARTO

Mal inicio de Cáceres en los diez minutos decisivos, con Pedro López y Faner poniendo a Castelló por debajo de los diez puntos (52-61). Apretaba la grada y los de Roberto Blanco estaban mostrando una incomodidad en los ataques más que evidente.

Así, una pedrada de Ndiaye alimentaba las ilusiones locales, con Stutz recortando puntito a puntito desde el tiro libre a pesar de otro tiempo de Blanco (56-61). Los cacereños se comían las posesiones de 24 segundos sin lanzar ante una defensa mediterránea que ahora era un muro. Lafuente al fin rompía cuatro minutos sin anotar en este último cuarto con una bombita providencial situando un 56-63. En el ecuador del periodo se volvía a poner a cinco Tau Castelló, pero el canadiense Kevin Bercy seguía inspirado en el triple, cuatro de cuatro y alivio con ese 58-66.

Se acercaba poco a poco Castelló, cinco abajo hasta que Bercy, a 2:21, anotaba dos importantes tiros libres. Más importante era el triple frontal con tiro adicional de Alvarado, cuatro puntos de golpe y 65-68 a dos minutos. Cepukaitis anotaba tres tiros libres en dos tandas después de un sabroso rebote ofensivo y a minuto y medio, Cáceres mandaba de seis.

Una maravilla de Vecgavars en suspensión a 53 segundos era medio partido, y la quinta de Stutz en ataque a medio minuto de la bocina casi sepultaba el sueño castellonense, aunque un triple veloz de Alvarado ubicaba un 72-75.

La defensa extremeña era de papel, y por fortuna tras las canastas rápidas de Tau llegaron tiros libres de Bercy --uno-- a 21 segundos, de Vecvagars --otro-- a trece y dos de Dani Rodríguez a seis segundos del final para sellar el triunfo. Del festival del inicio al sufrimiento del final, pero con sonrisas y alegría final, lo más importante.