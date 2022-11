Ni 24 horas han pasado desde que Gerard Piqué anunció, y de forma unilateral, su marcha del Barcelona y su retirada del fútbol. Tiene 35 años y se va a mitad de temporada, sin esperar siquiera a que termine. Se va cuando quiere eligiendo hasta el partido en el que se despedirá del Camp Nou. Será este sábado ante el Almería, aunque también viajará el martes a Pamplona para enfrentarse a Osasuna.

"Gerard se merece todos los elogios del barcelonismo. Las circunstancias han decidido que él haya decidido poner punto y final a su carrera. He pensado que era lo mejor para la institución. Es así de duro pero he creído que era mejor que jugara otro que Gerard. Ha sido una decisión futbolística, nada personal. ¿Alivio con su marcha? No, no tengo ningún problema con él, no tengo ninguna queja personal suya", ha reconocido el técnico azulgrana, Xavi Hernández.

"Te toca decidir cosas que no son agradables como entrenador, se deben tomar decisiones drásticas que, a veces, no gustan a uno mismo. Pero va con el cargo, aunque sea desagradecido", ha revelado Xavi, indicando que no imaginó hace un año tener que ir tomando medidas sobre el futuro de sus antiguos compañeros. "Está tranquilo, está bien, he hablado con el equipo, está muy sereno. Imagino que le saldrá mañana o en los próximos días", ha añadido al ser preguntado si hablo con el aún capitán.

"Entiendo que ahora que juega menos y se sienta menos útil y menos importante lo normal es hacer el paso al lado. Eso le honra mucho porque tiene contrato y podía seguir. Eso demuestra una grandeza espectacular", ha comentado Xavi. "No sé si he sido justo o no pero sí sincero y honrado en el mensaje porque así se lo dije a él", ha añadido.

El técnico ya se reunió con Piqué antes de empezar este curso para anunciarle que si seguía en la plantilla tendría un papel marginal con la llegada de Koundé, que le costó al Barcelona 50 millones, y Christensen, que aterrizó en el club con la carta de libertad procedente del Chelsea. Dicho y hecho. No solo fue el quinto central como le había anticipado el entrenador sino que se convirtió en el sexto porque le pasó por delante hasta Marcos Alonso, un lateral zurdo reconvertido a esa posición.

“No ha puesto nunca una mala cara, ha sido un ejemplo. Las circunstancias han marcado que haya decidido él poner este punto y final”, ha precisado Xavi, sin querer anunciar si el defensa será titular este sábado ante el Almería, indicando que "la relación sigue siendo la misma ya que no se ha enfriado nada".

A Xavi, que fue compañero de Piqué (2008-2015), le ha tocado asistir a la decadencia deportiva, sentándole primero en el banquillo, observando luego como el Camp Nou le pitaba en el choque contra el Villarreal, el partido siguiente a su doble error ante el Inter en la jugada del 1-1, prólogo de la virtual eliminación europea del Barça.

Fichar un central en invierno

"Muchas veces no elegimos el final y han sido las circunstancias, quiero desearle todo lo mejor, me ha ayudado mucho como entrenador. Siempre ha tirado del carro, cuando ha jugado ha estado implicado con el grupo. Es competitivo y ganador", ha precisado Xavi pidiendo “al barcelonismo que despida a Gerard como lo que es: una leyenda”.

En ese sentido, ha indicado el técnico que Piqué "tiene una capacidad intelectual superior a lo normal", indicando que "ha sido un buen compañero y un buen capitán”. Xavi ha convocado a Eric García, que ha recibido el alta médica, al igual que Christensen, pero no a Koundé, aún con molestias. También ha citado a Chadi Riad, el central del Barça Atlètic.

Ha argumentado Xavi que “ha sido una decisión futbolística y nada personal porque es ley de vida, claro que da pena que se vayan retirando los de esa generación". Sobre el futuro que le aguarda a su aún jugador ha sido claro: “Gerard puede ser lo que él quiera, capacidad le sobra”.

Con la marcha de Piqué, el Barça necesita un central. "Igual sí", ha comentado Xavi sin poner el nombre de Iñigo Martínez, el defensa del Athletic. "El Barça pierde liderazgo, personalidad, valentía y a uno de los mejores centrales que he visto en mi carrera y en mi vida deportiva", ha recordado el técnico. "Es un tío valiente".