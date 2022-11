El Diocesano se propone reactivarse frente a un Guadalajara crecido

Aparece en el horizonte del Diocesano su histórico estreno en la Copa del Rey, el día 13 ante el Zaragoza. Pero antes, los colegiales tienen un examen importante en Guadalajara, donde este domingo (12.00 horas) se enfrentan dos equipos con estados de ánimo contrapuestos. Por las nubes están los ánimos del conjunto alcarreño, que siete días atrás goleó al Cacereño (1-4). Algo tocado está el conjunto colegial tras tres derrotas seguidas que le han llevado hasta puestos de descenso.

Reaccionar cuanto antes se antoja crucial para el conjunto rojillo. No solo para la liga, que es lo importante, también para llegar en las mejores condiciones al duelo con el conjunto maño.

Frenar la sangría goleadora y controlar el balón son las dos asignaturas pendientes del Diocesano. La primera la logró ya el pasado domingo ante el Socuéllamos, cuando Adolfo Senso alineó tres centrales. Venía de encajar seis goles en dos partidos, demasiados, pero basta con uno para perder, que es lo que le sucedió contra el cuadro socuellamino, que aprovechó un error para llevarse los puntos. El segundo, aguantar más con el balón en los pies, está siendo el gran debe de los colegiales, con mucha calidad en las piernas de sus jugadores, aunque sin muchas ocasiones de mostrarla.

Ante el Guadalajara, que vuelve al Pedro Escartín tras jugar su último partido como local en el exilio, el Diocesano deberá estar muy atento a cerrar bien los espacios ante un equipos que demostró gran pegada siete días atrás.

Recupera Adolfo Senso, entrenador del Diocesano, a Success Makanjoula, con la selección sub-23 de Nigeria en las últimas semanas. Y tiene la baja segura de Pablo Margallo, que debe cumplir su segundo partido de sanción tras ser expulsado en el duelo contra el Leganés B. A la portería podría volver Miguel Cordero, suplente el último partido. Está por ver si Senso vuelve a la defensa de dos centrales o sigue con tres como el pasado domingo, un esquema que mejoró su fortaleza atrás, pero que le restó control de juego, dejando un poco solos a los jugadores de arriba.

«El Diocesano es un equipo que no tiene ningún miedo cuando tiene el balón, juega de tú a tú y hace muy bien las cosas. Conozco personalmente a su entrenador, me parece un grandísimo entrenador y persona, seguro que están bien trabajados», dice Gonzalo Ónega, entrenador del Guadalajara. El duelo se jugará en el Pedro Escartín en un césped nuevo, una gran incógnita no solo para los visitantes, también para los locales.